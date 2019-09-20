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РИА Новости

Устинов вышел из СИЗО

18:23 20.09.2019 (обновлено: 21:06 20.09.2019)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Актер Павел Устинов вышел из московского СИЗО № 4 "Медведь", сообщила журналистам его сестра Юлия.

"Его вывезли с территории СИЗО на автозаке, адвокат нам эту информацию подтвердил. Мы едем домой", — сказала она.

Корреспондент РИА Новости сообщал, что на выходе из СИЗО Устинова дожидаются его мать, сестра и невеста.
В пятницу Мосгорсуд постановил освободить осужденного под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор.
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
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Дело Устинова

По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин на Пушкинской площади задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Молодого человека обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал и заявил, что в несанкционированной акции не участвовал.
В понедельник Тверской суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор.
История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги, а также политики и правозащитники, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие.
Накануне Генпрокуратура попросила изменить меру пресечения. В ведомстве сочли приговор чрезмерно суровым и предложили назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Заседание по этому вопросу назначено на 26 сентября.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Это что, теперь можно драться с полицией и Росгвардией и за это ничего не будет? Или для этого надо быть актером? Кстати, до сегодняшнего дня я про такого актера и не слышал ни разу. Наверно, очень знаменитый актер.
20 сентября, 19:03
Naum Vygodsky
566802136
Какой позор!
20 сентября, 18:59
Петр Грин
27101215
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