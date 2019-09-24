Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T13:22Z
https://ria.ru/20190924/1559044012.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155836/65/1558366500_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_4fd3307359eeae0801673b3d8c8577fb.jpg
РИА Новости

Британский Верховный суд признал приостановку работы парламента незаконной

12:55 24.09.2019 (обновлено: 13:22 24.09.2019)
824
© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента.
"Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным", - сказала председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл, объявляя вердикт.
Слушания по данному делу продолжались три дня. Премьеру данное решение суда грозит серьезными репутационными потерями, если не отставкой.
Свой восторг в связи с решением суда выразили и парламентарий Джоанна Черри, боровшаяся во главе группы из 79 парламентариев за признание пророгации незаконной, и финансист Джина Миллер, инициировавшая дело по тому же поводу против Бориса Джонсона.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
23 сентября, 23:07РИА Новости
Предложение Джонсона о новой сделке с Ираном удивило его канцелярию
690000
Обсудить 0
Верховный суд ВеликобританииБорис ДжонсонПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Сирия
Пять человек погибли в результате взырва на севере Сирии, сообщил источник
РИА
Новости
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Европейский суд снял с Януковича санкции, заявил пресс-секретарь его сына
Генеральная ассамблея ООН
Эксперт прокомментировал невыдачу россиянам американских виз на ГА ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский в Раде
Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Зампосла США вызвали в МИД из-за невыдачи виз части делегации на ГА ООН
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены повысить уровень диалога с хуситами
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британский парламент восстановит работу 25 сентября
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН надеется на сохранение ядерного соглашения с Ираном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран ответил на обвинения европейских стран в атаке на саудовские НПЗ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания Палаты общин в Лондоне
Оппозиция призвала к немедленной отставке Бориса Джонсона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния