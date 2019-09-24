Британский Верховный суд признал приостановку работы парламента незаконной

Свой восторг в связи с решением суда выразили и парламентарий Джоанна Черри, боровшаяся во главе группы из 79 парламентариев за признание пророгации незаконной, и финансист Джина Миллер, инициировавшая дело по тому же поводу против Бориса Джонсона.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.