Зампосла США вызвали в МИД из-за невыдачи виз части делегации на ГА ООН

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Зампосла США Барт Горман во вторник был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз части делегации России для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, заявил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота", - сказал Рябков.