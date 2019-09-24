Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T12:29Z
https://ria.ru/20190924/1559037667.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155847/74/1558477461_0:278:3044:1990_1036x0_80_0_0_e6e5348bbc0e3c4b4a24222e924cb2d5.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский в среду выступит в Совете Федерации

12:29 24.09.2019
2194
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в среду выступит в Совете Федерации РФ по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Ранее в агентство на имя гендиректора Дмитрия Киселева пришло приглашение для Вышинского выступить на пленарном заседании Совета Федерации. От имени Матвиенко его передал председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ СФ Алексей Пушков.
Ожидается, что Вышинский выступит по теме "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 сентября, 16:03Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что пока не видит себя политиком
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
600002
Обсудить 1
Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Полиция
В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
РИА
Новости
Участники шествия Бессмертный полк в Белграде
Сербское правительство включило "Бессмертный полк" в программу Дня Победы
Вывеска Ikea у одного из магазинов сети
IKEA извинилась за "нацистский" слоган
Хирурги проводят операцию
Кубанские врачи прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет
Традиционный костюм индейцев майя
Когда боги требуют: самые кровавые человеческие жертвоприношения в истории
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ
Робот Федор
Разработчик сообщил, что "Федор" станет "отцом" отряду роботов-космонавтов
Подготовка к обеду в детском саду
Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке. 23 сентября 2019
Трамп раскрыл детали отправки в Польшу американских военных
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Кадр из фильма Дылда
"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар" от России, сообщил источник
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния