МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в среду выступит в Совете Федерации РФ по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Ранее в агентство на имя гендиректора Дмитрия Киселева пришло приглашение для Вышинского выступить на пленарном заседании Совета Федерации. От имени Матвиенко его передал председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ СФ Алексей Пушков.
Ожидается, что Вышинский выступит по теме "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".