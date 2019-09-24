Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в среду выступит в Совете Федерации РФ по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Ранее в агентство на имя гендиректора Дмитрия Киселева пришло приглашение для Вышинского выступить на пленарном заседании Совета Федерации. От имени Матвиенко его передал председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ СФ Алексей Пушков.

Ожидается, что Вышинский выступит по теме "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.