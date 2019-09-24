Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также не получил визу США для участия в генассамблее ООН, как и ряд других членов российской делегации, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"(Слуцкий) визу тоже не получил", - сказал он.

Также, сообщил сенатор, помимо него и Слуцкого, визы США для участия в генассамблее ООН не смогли получить семь сотрудников МИД РФ, в частности, глава генсекретариата Сергей Бутин.