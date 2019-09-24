На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы

"Первую группу в составе 148 человек на Шикотан доставил пароход "Юпитер". Прибывшие проходят таможенный досмотр, после этого их разместят в пунктах временного пребывания, которые развернул МЧС. Членов экипажа снабдят спальными мешками и прочими необходимыми вещами", - рассказал собеседник агентства.