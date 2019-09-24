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РИА Новости

На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы

11:50 24.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Первую группу эвакуированных с загоревшейся плавбазы "Петр Житников" доставили на курильский остров Шикотан, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
"Первую группу в составе 148 человек на Шикотан доставил пароход "Юпитер". Прибывшие проходят таможенный досмотр, после этого их разместят в пунктах временного пребывания, которые развернул МЧС. Членов экипажа снабдят спальными мешками и прочими необходимыми вещами", - рассказал собеседник агентства.
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По словам Власенко, после размещения первой группы власти муниципального образования будут готовы к приему остальных эвакуированных. Они будут прибывать небольшими партиями. "Всего на Шикотане мы примем 363 человека", - заключил мэр.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Сообщалось, что пожар потушен силами экипажа, но впоследствии представитель экстренных служб региона проинформировал, что борьба с возгоранием продолжается на площади около 200 квадратных метров. Также отмечалось, что эвакуированы 363 человека из 419 находившихся на борту, 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды, которая будет бороться за живучесть судна.
По последним данным, аварийной команде на плавбазе удалось завести двигатель. Судно направляется в сторону Итурупа.
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