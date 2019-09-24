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РИА Новости

Экипажу горящей плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель

10:36 24.09.2019 (обновлено: 10:48 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховСахалинская область
Сахалинская область
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Сахалинская область. Архивное фото
МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен - РИА Новости/Прайм. Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Сообщалось, что пожар потушен силами экипажа, но впоследствии представитель экстренных служб региона проинформировал, что борьба с возгоранием продолжается на площади около 200 квадратных метров. Также отмечалось, что эвакуированы 363 человека из 419 находившихся на борту, 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды, которая будет бороться за живучесть судна.
"Аварийной партии удалось запустить двигатель, они... пятиузловым ходом идут в сторону берега - это остров Итуруп. Примерно 25 миль, чтобы встать под берег, укрыться от ветра и в более спокойной обстановке бороться дальше с огнем", - сообщили в пресс-службе.
Управление судном осуществляется с кормового поста. Погода улучшилась, волна два метра, ветер стих, судно сопровождают траулер "Чемпион" и сторожевой корабль "Чукотка". "Не растет температура переборок (судна - Прим. ред.), идет охлаждение, есть надежда, что ситуация улучшится", - добавил собеседник.
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Представитель Росморречфлота отметил, что аварийное судно имеет крен на правый борт в 9-10 градусов, также есть уклон на нос. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не было, уточнил он.
Как сообщили РИА Новости в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск", "продолжает гореть гофротара, однако распространения огня не наблюдается".
Ранее спасатели Южно-Сахалинска рекомендовали координатору спасательной операции на месте - капитану траулера "Чемпион" - провести полную эвакуацию в случае ухудшения ситуации на плавбазе "Петр Житников".
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