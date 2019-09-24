Экипажу горящей плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель

МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен - РИА Новости/Прайм. Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Сообщалось, что пожар потушен силами экипажа, но впоследствии представитель экстренных служб региона проинформировал, что борьба с возгоранием продолжается на площади около 200 квадратных метров. Также отмечалось, что эвакуированы 363 человека из 419 находившихся на борту, 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды, которая будет бороться за живучесть судна.

"Аварийной партии удалось запустить двигатель, они... пятиузловым ходом идут в сторону берега - это остров Итуруп. Примерно 25 миль, чтобы встать под берег, укрыться от ветра и в более спокойной обстановке бороться дальше с огнем", - сообщили в пресс-службе.

Управление судном осуществляется с кормового поста. Погода улучшилась, волна два метра, ветер стих, судно сопровождают траулер "Чемпион" и сторожевой корабль "Чукотка". "Не растет температура переборок (судна - Прим. ред.), идет охлаждение, есть надежда, что ситуация улучшится", - добавил собеседник.

Представитель Росморречфлота отметил, что аварийное судно имеет крен на правый борт в 9-10 градусов, также есть уклон на нос. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не было, уточнил он.

Как сообщили РИА Новости в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск", "продолжает гореть гофротара, однако распространения огня не наблюдается".