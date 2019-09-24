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РИА Новости

Эвакуация с горевшей плавбазы "Петр Житников" завершена

03:28 24.09.2019 (обновлено: 12:02 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГрузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
На борту находилось 419 человек; 363 из них доставили двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

"Пятьдесят шесть человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна", — говорится в сообщении.

Эвакуированных готовы принять компания "Гидрострой" и рыбокомбинат "Островной" на Курилах, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".
По его словам, моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости им могут оказать медпомощь.
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Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Экипаж потушил пожар своими силами, никто, по данным судовладельца, не пострадал. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
Вопрос доставки эвакуированных в порт приписки будет решать судовладелец. Пока рассматривается вариант транспортировки паромом или чартерным авиарейсом.
Оставшиеся на плавбазе моряки продолжают проливать пострадавшие от огня помещения. Экипаж ожидает прибытия спасательных судов "Преданный" и "Атлас", которые вышли из порта Корсаков.
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