Эвакуация с горевшей плавбазы "Петр Житников" завершена

Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

На борту находилось 419 человек; 363 из них доставили двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

"Пятьдесят шесть человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна", — говорится в сообщении.

Эвакуированных готовы принять компания "Гидрострой" и рыбокомбинат "Островной" на Курилах, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

По его словам, моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости им могут оказать медпомощь.

Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Экипаж потушил пожар своими силами, никто, по данным судовладельца, не пострадал. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Вопрос доставки эвакуированных в порт приписки будет решать судовладелец. Пока рассматривается вариант транспортировки паромом или чартерным авиарейсом.