Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону, в котором прописаны полномочия временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства, этот документ был принят предыдущим составом парламента, сообщается на сайте Верховной рады.

Рада предыдущего созыва под завершение своей каденции в июне приняла закон о полномочиях следственных комиссий. Однако представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что он противоречит конституции. В связи с этим президент внёс свой закон о процедуре импичмента президента, он был принят новым созывом Рады. Документ вступает в силу на следующей день после опубликования в официальной прессе. Пока он не был опубликован.

Принятый Радой прошлого созыва закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.