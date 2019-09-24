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РИА Новости

Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту

11:41 24.09.2019 (обновлено: 11:45 24.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский в Раде
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский в Раде. Архивное фото
КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону, в котором прописаны полномочия временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства, этот документ был принят предыдущим составом парламента, сообщается на сайте Верховной рады.
Рада предыдущего созыва под завершение своей каденции в июне приняла закон о полномочиях следственных комиссий. Однако представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что он противоречит конституции. В связи с этим президент внёс свой закон о процедуре импичмента президента, он был принят новым созывом Рады. Документ вступает в силу на следующей день после опубликования в официальной прессе. Пока он не был опубликован.
Виктор Медведчук
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Принятый Радой прошлого созыва закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.
По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.
После вето Зеленского Рада может преодолеть его, для этого необходимо 300 голосов. Иначе документ будет считаться отклонённым.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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