Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США

НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что в понедельник не вылетел в Нью-Йорк в связи с необходимостью присутствовать на Совещании спикеров стран парламентов Евразии в Казахстане, изменения в его графике не связаны с невыдачей виз в США делегации России в Генассамблее ООН.

"Я для себя здесь (в Нур-Султане - ред.) запланировал важные встречи. Я свои ООНовские встречи передвинул на сутки", - сказал Слуцкий журналистам.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник. Слуцкий ранее выразил уверенность в том, что членам делегации РФ в итоге обязательно дадут визы в США, назвав данную ситуацию "провокационной заминкой".