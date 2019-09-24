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РИА Новости

Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США

11:36 24.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что в понедельник не вылетел в Нью-Йорк в связи с необходимостью присутствовать на Совещании спикеров стран парламентов Евразии в Казахстане, изменения в его графике не связаны с невыдачей виз в США делегации России в Генассамблее ООН.
"Я для себя здесь (в Нур-Султане - ред.) запланировал важные встречи. Я свои ООНовские встречи передвинул на сутки", - сказал Слуцкий журналистам.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник. Слуцкий ранее выразил уверенность в том, что членам делегации РФ в итоге обязательно дадут визы в США, назвав данную ситуацию "провокационной заминкой".
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