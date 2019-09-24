Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T12:02Z
https://ria.ru/20190924/1559032989.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155903/35/1559033518_0:138:2736:1677_1036x0_80_0_0_fb639e59c8b3b3d6ab3502bd838eb5a3.jpg
РИА Новости

В Гонконге избили члена законодательного собрания и сняли это на видео

11:26 24.09.2019 (обновлено: 12:02 24.09.2019)
273
© AP Photo / Kin CheungЧлен законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Рой Квонг
Член законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Рой Квонг
© AP Photo / Kin Cheung
Член законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Рой Квонг. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Неизвестные избили члена законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Роя Квонга, выступающего против поправок к закону об экстрадиции, и записали это на видео, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В воскресенье в десять часов утра по местному времени (05.00 мск) Рой Квонг забирал машину на стоянке около парка водно-болотных угодий Гонконга. На него напали трое человек, жестоко избивших политика ногами, пострадавший госпитализирован, сообщает телерадиокорпорация.
Акция протеста в Гонконге
16 сентября, 08:00РИА Новости
Протесты — зло. Так говорит женщина стоимостью в пять миллиардов
Демократическая партия возмущена этим происшествием. По ее мнению, это умышленное и организованное нападение, а один из нападавших еще и записал это на видеокамеру.
По мнению члена демократической партии Джеймса Ту, этот фрагмент видеозаписи неизвестные могли продать или же просто оставить себе для развлечения.
Товарищ Квонга по партии Лам Чеуктинг заявил, что это нападение - не единичный случай: в прошедшие два месяца многие члены партии подверглись нападениям. По его мнению, некоторые люди пытаются заставить отступить политиков, выступающих против законопроекта об экстрадиции. Он подчеркнул, что их не запугать насилием.
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
11 сентября, 13:42РИА Новости
Активист Джошуа Вонг назвал Гонконг "новым Берлином в новой холодной войне"
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
Акция протеста в Гонконге
8 сентября, 08:50РИА Новости
Эксперт назвал ситуацию в Гонконге революционным сумасшествием
301001
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации
РИА
Новости
Новорожденный
В Алжире восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Гаити отказался от участия в сессии Генассамблеи ООН
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
Лента
новостей
Здание Государственной думы Российской Федерации
Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Зеленский надеется на скорую встречу в "нормандском формате"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракету "Союз-ФГ" освятили перед последним пуском
Пассажирский самолет в небе
Семья 13-летней американки подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
Полицейские пресекли канал поставок наркотиков из Марий Эл в Подмосковье
Автомобили скорой помощи в Турции
В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния