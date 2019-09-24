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РИА Новости

Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации

11:26 24.09.2019 (обновлено: 12:10 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что членам российской делегации в итоге обязательно дадут американские визы для участия в Генассамблее ООН.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу и не сможет принять участие в Генассамблее, куда он должен был вылететь во вторник.

"Я их (проблем с визой в США. – Прим. ред.) не знаю. Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утвержденной президентом - не важно, России или любой другой страны - могут не выдать визу в главную международную организацию", - сказал Слуцкий, который входит в состав делегации.

Он назвал ситуацию с визами "провокационной заминкой".
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Леонид СлуцкийГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФГосдума РФКонстантин КосачевООНРоссияСШАВ мире
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