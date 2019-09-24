Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации

"Я их (проблем с визой в США. – Прим. ред.) не знаю. Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утвержденной президентом - не важно, России или любой другой страны - могут не выдать визу в главную международную организацию", - сказал Слуцкий, который входит в состав делегации.