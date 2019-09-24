Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации

НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что членам российской делегации в итоге обязательно дадут американские визы для участия в Генассамблее ООН.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу и не сможет принять участие в Генассамблее, куда он должен был вылететь во вторник.
"Я их (проблем с визой в США. – Прим. ред.) не знаю. Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утвержденной президентом - не важно, России или любой другой страны - могут не выдать визу в главную международную организацию", - сказал Слуцкий, который входит в состав делегации.
Он назвал ситуацию с визами "провокационной заминкой".