СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следователи завели дело об убийстве после пропажи семьи из четырех человек в красноярской тайге, сообщается на сайте СК РФ.

"По данному факту для полноты исследования всех обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи опрашивают лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения, добровольцы и спасатели исследуют тайгу в районе предположительного места пропажи людей.

Ранее в волонтерской организации "Пропавшие дети – Красноярск" РИА Новости сообщали, что район поиска считается труднопроходимым. Сотовая связь с группами отсутствует, потому оперативное получение информации затруднено. В 2017 году в этом же районе при сборе ягод пропала 14-летняя девочка. Она семь суток выживала в тайге, питаясь ягодами, пока не была найдена правоохранителями.