Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:17Z
https://ria.ru/20190924/1559032487.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1036x0_80_0_0_a4b44e17c82340e790d9c5362e292e44.jpg
РИА Новости

СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

11:13 24.09.2019 (обновлено: 11:17 24.09.2019)
1990
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следователи завели дело об убийстве после пропажи семьи из четырех человек в красноярской тайге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее региональный главк МВД информировал, что на выходных семья из четырех человек – мужчина, женщина и двое их детей 11 и 20 лет – отправилась в тайгу за шишками и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют 125 полицейских, МЧС и волонтеры. Поисковики прочесывают тайгу, полицейские опрашивают всех, кто видел или общался с пропавшими накануне. Позднее сообщалось, что поисковики нашли машину пропавшей семьи.
"По данному факту для полноты исследования всех обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи опрашивают лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения, добровольцы и спасатели исследуют тайгу в районе предположительного места пропажи людей.
Ранее в волонтерской организации "Пропавшие дети – Красноярск" РИА Новости сообщали, что район поиска считается труднопроходимым. Сотовая связь с группами отсутствует, потому оперативное получение информации затруднено. В 2017 году в этом же районе при сборе ягод пропала 14-летняя девочка. Она семь суток выживала в тайге, питаясь ягодами, пока не была найдена правоохранителями.
Здание Следственного комитета РФ
Вчера, 19:43РИА Новости
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
1001001
Обсудить 0
Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле число погибших в ДТП со скорой увеличилось до двух человек
РИА
Новости
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
Полицейские пресекли канал поставок наркотиков из Марий Эл в Подмосковье
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Анастасия Заворотнюк
Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Лента
новостей
Посол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
Посол Гвинеи в России оценил уровень сотрудничества двух стран в сфере ВТС
Российские рубли
В Забайкалье начальник отделения почты похитила полтора миллиона рублей
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Красноярском крае нашли машину потерявшейся в лесу семьи
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярском крае ищут потерявшуюся в лесу семью
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации
Президент Украины Владимир Зеленский
В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
В салоне самолета бизнес-класса
Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош после отказа пересадить знакомого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния