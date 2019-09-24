СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следователи завели дело об убийстве после пропажи семьи из четырех человек в красноярской тайге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее региональный главк МВД информировал, что на выходных семья из четырех человек – мужчина, женщина и двое их детей 11 и 20 лет – отправилась в тайгу за шишками и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют 125 полицейских, МЧС и волонтеры. Поисковики прочесывают тайгу, полицейские опрашивают всех, кто видел или общался с пропавшими накануне. Позднее сообщалось, что поисковики нашли машину пропавшей семьи.
"По данному факту для полноты исследования всех обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи опрашивают лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения, добровольцы и спасатели исследуют тайгу в районе предположительного места пропажи людей.
Ранее в волонтерской организации "Пропавшие дети – Красноярск" РИА Новости сообщали, что район поиска считается труднопроходимым. Сотовая связь с группами отсутствует, потому оперативное получение информации затруднено. В 2017 году в этом же районе при сборе ягод пропала 14-летняя девочка. Она семь суток выживала в тайге, питаясь ягодами, пока не была найдена правоохранителями.