В Красноярском крае ищут потерявшуюся в лесу семью

В ведомстве сообщили, что семья отправилась в лес на выходных за шишками и до настоящего времени не вернулась. Во что они были одеты и что имели при себе, пока не установлено. Семья состоит из мужчины 1970 года рождения, женщины 1973 года рождения и двух детей 1999 и 2008 годов рождения.