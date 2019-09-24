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РИА Новости

В Красноярском крае ищут потерявшуюся в лесу семью

08:31 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Более ста человек ищут семью из четырех человек, пропавшую в Тюхтетском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве сообщили, что семья отправилась в лес на выходных за шишками и до настоящего времени не вернулась. Во что они были одеты и что имели при себе, пока не установлено. Семья состоит из мужчины 1970 года рождения, женщины 1973 года рождения и двух детей 1999 и 2008 годов рождения.
"Сто двадцать пять сотрудников полиции разыскивают семью из четырех человек, пропавшую в Тюхтетском районе", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что к поискам подключены МЧС и волонтеры. Стражи правопорядка устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения. В настоящее время полицейские прочесывают тайгу в районе предположительного места пропажи.
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Красноярский крайТюхтетский районПроисшествия
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