В Красноярском крае ищут потерявшуюся в лесу семью

КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Более ста человек ищут семью из четырех человек, пропавшую в Тюхтетском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве сообщили, что семья отправилась в лес на выходных за шишками и до настоящего времени не вернулась. Во что они были одеты и что имели при себе, пока не установлено. Семья состоит из мужчины 1970 года рождения, женщины 1973 года рождения и двух детей 1999 и 2008 годов рождения.
"Сто двадцать пять сотрудников полиции разыскивают семью из четырех человек, пропавшую в Тюхтетском районе", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что к поискам подключены МЧС и волонтеры. Стражи правопорядка устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения. В настоящее время полицейские прочесывают тайгу в районе предположительного места пропажи.