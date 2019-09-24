В Красноярском крае нашли машину потерявшейся в лесу семьи

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Автомобиль семьи из четырех человек, пропавшей накануне в тайге Красноярского края, найден на обочине трассы в 25 километрах от села Тюхтет, сообщила РИА Новости руководитель добровольческой организации "Поиск пропавших детей – Красноярск" Оксана Василишина.

Ранее региональный главк информировал, что на выходных семья из четырех человек – мужчина, женщина и двое их детей 11 и 20 лет – отправилась в тайгу за шишками и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют 125 полицейских, МЧС и волонтеры. Поисковики прочесывают тайгу, полицейские опрашивают всех, кто видел или общался с пропавшими накануне.

"Машина найдена на обочине дороги в 25 километрах от Тюхтета. Наша группа отправлена на поиски – есть вертолет и квадрокоптер", - сказала Василишина.

Она сообщила, что район поиска считается труднопроходимым. Сотовая связь с группами отсутствует, потому оперативное получение информации затруднено.