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РИА Новости

В Красноярском крае нашли машину потерявшейся в лесу семьи

09:31 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Автомобиль семьи из четырех человек, пропавшей накануне в тайге Красноярского края, найден на обочине трассы в 25 километрах от села Тюхтет, сообщила РИА Новости руководитель добровольческой организации "Поиск пропавших детей – Красноярск" Оксана Василишина.
Ранее региональный главк информировал, что на выходных семья из четырех человек – мужчина, женщина и двое их детей 11 и 20 лет – отправилась в тайгу за шишками и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют 125 полицейских, МЧС и волонтеры. Поисковики прочесывают тайгу, полицейские опрашивают всех, кто видел или общался с пропавшими накануне.
"Машина найдена на обочине дороги в 25 километрах от Тюхтета. Наша группа отправлена на поиски – есть вертолет и квадрокоптер", - сказала Василишина.
Она сообщила, что район поиска считается труднопроходимым. Сотовая связь с группами отсутствует, потому оперативное получение информации затруднено.
В 2017 году в этом же районе при сборе ягод пропала 14-летняя девочка. Она семь суток выживала в тайге, питаясь ягодами, пока не была найдена правоохранителями.
Сотрудники МЧС
10 сентября, 13:57РИА Новости
В Подмосковье нашли заблудившуюся в лесу многодетную семью
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