В Красноярском крае нашли машину потерявшейся в лесу семьи

КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Автомобиль семьи из четырех человек, пропавшей накануне в тайге Красноярского края, найден на обочине трассы в 25 километрах от села Тюхтет, сообщила РИА Новости руководитель добровольческой организации "Поиск пропавших детей – Красноярск" Оксана Василишина.
Ранее региональный главк информировал, что на выходных семья из четырех человек – мужчина, женщина и двое их детей 11 и 20 лет – отправилась в тайгу за шишками и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют 125 полицейских, МЧС и волонтеры. Поисковики прочесывают тайгу, полицейские опрашивают всех, кто видел или общался с пропавшими накануне.
"Машина найдена на обочине дороги в 25 километрах от Тюхтета. Наша группа отправлена на поиски – есть вертолет и квадрокоптер", - сказала Василишина.
Она сообщила, что район поиска считается труднопроходимым. Сотовая связь с группами отсутствует, потому оперативное получение информации затруднено.
В 2017 году в этом же районе при сборе ягод пропала 14-летняя девочка. Она семь суток выживала в тайге, питаясь ягодами, пока не была найдена правоохранителями.
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