В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН

Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В МИД выразили возмущение тем, что США не выдали визы российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешения на въезд и не сможет приехать в Нью-Йорк, как планировал. Позже появилась информация, что в страну не пустили еще несколько российских депутатов.

"Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию", — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Американская сторона ссылается на технические трудности, а также упрекает россиян в несвоевременной подаче документов.

"Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что это "очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций".

"Неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке", — заключила она.