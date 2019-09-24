В Нижневартовске загорелся двухэтажный магазин на площади 300 "квадратов"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двухэтажный магазин загорелся на площади 300 квадратных метров в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, люди эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Происходит возгорание в магазине "Светофор" (дисконт-центр) на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг возгорания находится под обшивкой здания. Посетители и продавцы эвакуировались самостоятельно. К тушению пожара привлечены 37 человек и девять единиц техники.