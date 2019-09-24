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РИА Новости

В Нижневартовске загорелся двухэтажный магазин на площади 300 "квадратов"

10:56 24.09.2019 (обновлено: 11:23 24.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
© Фото : ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двухэтажный магазин загорелся на площади 300 квадратных метров в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, люди эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Происходит возгорание в магазине "Светофор" (дисконт-центр) на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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30 марта 2018, 08:00РИА Новости
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По его словам, очаг возгорания находится под обшивкой здания. Посетители и продавцы эвакуировались самостоятельно. К тушению пожара привлечены 37 человек и девять единиц техники.
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