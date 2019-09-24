Зеленский надеется на скорую встречу в "нормандском формате"

КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время и ждет от нее решения о сроках завершения конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращении наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.