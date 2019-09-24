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РИА Новости

Зеленский надеется на скорую встречу в "нормандском формате"

10:37 24.09.2019 (обновлено: 10:39 24.09.2019)
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время и ждет от нее решения о сроках завершения конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.
"Зеленский выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, украинский президент ожидает, что встреча будет сложной, и на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.
"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращении наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Последствия обстрела в Донецкой области
10:03РИА Новости
В ЛНР заявили об активизации обстрелов перед встречей Зеленского и Трампа
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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