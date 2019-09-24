Посол Гвинеи в России оценил уровень сотрудничества двух стран в сфере ВТС

"Наши военные имеют российскую экипировку с тех времен и до сегодняшнего дня. У нас на вооружении российские танки, самолеты, военные корабли. Командный состав, прежде всего высший, обучался в России. Мы остаемся в таком контексте сотрудничества, и до сегодняшнего дня оно продолжает развиваться. Я могу сказать, что мы достигли стратегического уровня сотрудничества в военной сфере", - подчеркнул он.