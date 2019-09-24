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РИА Новости

Посол Гвинеи в России оценил уровень сотрудничества двух стран в сфере ВТС

10:26 24.09.2019 (обновлено: 11:05 24.09.2019)
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© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПосол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
Посол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Гвинеи в военно-технической сфере достигло стратегического уровня и продолжает развиваться, заявил в интервью РИА Новости посол африканской республики в Москве Мохамед Кейта.
Дипломат напомнил, что Гвинея плотно сотрудничает в военной сфере с Россией со дня обретения своей независимости в 1958 году.
"Тогда был Советский Союз. Наше сотрудничество началось с подготовки военных кадров на всех уровнях и во всех сферах – на среднем и на высшем. Мы отправляли военных учиться в Россию в авиационные, морские училища, вузы сухопутных войск. До сегодняшнего дня этот процесс никогда не останавливается", - отметил посол.
"Наши военные имеют российскую экипировку с тех времен и до сегодняшнего дня. У нас на вооружении российские танки, самолеты, военные корабли. Командный состав, прежде всего высший, обучался в России. Мы остаемся в таком контексте сотрудничества, и до сегодняшнего дня оно продолжает развиваться. Я могу сказать, что мы достигли стратегического уровня сотрудничества в военной сфере", - подчеркнул он.
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