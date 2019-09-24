Председатель Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заработная плата депутата Мосгордумы составляет около 200 тысяч рублей, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников в эфире радиостанции " Заработная плата депутата Мосгордумы составляет около 200 тысяч рублей, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников в эфире радиостанции " Вести FM ".

При этом он подчеркнул, что зарплату получают не все депутаты, а только председатель, его заместители и главы профильных комиссий. Сейчас это 14 человек.

Последние выборы в столичный парламент прошли 8 сентября: 26 мандатов получили самовыдвиженцы, 13 — представители КПРФ, по три — "Справедливая Россия" и "Яблоко".

На прошлой неделе 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности, а в четверг прошло первое заседание. На нем депутат от КПРФ Елена Шувалова предложила предоставить всем столичным парламентариям возможность работать на профессиональной постоянной основе, то есть с записью в трудовой книжке и зарплатой. По ее мнению, существующий порядок нарушает равенство депутатов.