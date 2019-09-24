Обстрелянный силовиками поселок Чернухино обесточен, заявили в ЛНР

"В результате обстрела Чернухино была повреждена ЛЭП. Населенный пункт остался без электроснабжения", - отметил он. Он уточнил, что на данный момент на месте работают сотрудники генпрокуратуры.

Чернухино – поселок городского типа, расположенный на стыке ДНР и ЛНР. Во время Дебальцевской операции в 2015 году был в эпицентре боевых действий. В феврале 2015 года перешел под полный контроль ЛНР. Во время боевых действий большая часть населения была эвакуирована, сколько человек вернулись, данных нет.