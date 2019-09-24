Обстрелянный силовиками поселок Чернухино обесточен, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Обстрелянный украинскими силовиками подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике населенный пункт Чернухино остался без электроснабжения, заявил РИА Новости представитель генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле из арторудий калибром 152 миллиметра населенного пункта Чернухино, находящегося на стыке ЛНР и ДНР.
"В результате обстрела Чернухино была повреждена ЛЭП. Населенный пункт остался без электроснабжения", - отметил он. Он уточнил, что на данный момент на месте работают сотрудники генпрокуратуры.
Чернухино – поселок городского типа, расположенный на стыке ДНР и ЛНР. Во время Дебальцевской операции в 2015 году был в эпицентре боевых действий. В феврале 2015 года перешел под полный контроль ЛНР. Во время боевых действий большая часть населения была эвакуирована, сколько человек вернулись, данных нет.