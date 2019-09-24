Саммит Россия-Африка будет проходить каждые два года

"Этот саммит будет впервые проводиться сначала в России, а в следующий раз – в Африке. Вы знаете, послы африканских стран регулярно проводят встречи в министерстве иностранных дел со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки господином Богдановым (замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым – ред.). И на одной из них стало известно, что саммит будет проводиться периодически с интервалом в два года – один раз в России, следующий – в одной из африканских стран", - сказал посол.