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РИА Новости

Саммит Россия-Африка будет проходить каждые два года

10:08 24.09.2019 (обновлено: 11:07 24.09.2019)
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© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПосол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
Посол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Саммит Россия-Африка станет регулярным, он будет проводиться каждые два года поочередно в России и в одной из африканских стран, сообщил в интервью РИА Новости посол Гвинеи в РФ Мохамед Кейта.
Первый саммит Россия-Африка пройдет 23-24 октября этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
"Этот саммит будет впервые проводиться сначала в России, а в следующий раз – в Африке. Вы знаете, послы африканских стран регулярно проводят встречи в министерстве иностранных дел со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки господином Богдановым (замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым – ред.). И на одной из них стало известно, что саммит будет проводиться периодически с интервалом в два года – один раз в России, следующий – в одной из африканских стран", - сказал посол.
"Планируется, что после Сочи второй саммит Россия-Африка пройдет в африканской стране. Но на данный момент не определено, в какой именно стране он пройдет. Это станет известно в итоговой декларации саммита в Сочи. Но планируется, что будет так", - отметил он.
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По словам дипломата, страну, где пройдет второй саммит Россия-Африка, определят главы государств, участвующих в нем.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил журналистам, что РФ выступает за проведение на регулярной основе саммита Россия-Африка. Он отмечал, что возможно он будет проходить каждые 2-3 года.
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Абдель Фаттах ас-СисиМихаил БогдановВладимир ПутинАфрикаПолитика
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