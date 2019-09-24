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РИА Новости

Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой

10:00 24.09.2019 (обновлено: 11:37 24.09.2019)
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© Администрация городского округа НовокуйбышевскБывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
© Администрация городского округа Новокуйбышевск
САМАРА, 24 сен — РИА Новости. Бывший мэр Новокуйбышевска (Самарская область) Владимир Фомин скончался на 58-м году жизни после попытки суицида, сообщила городская администрация.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, Фомина привезла в больницу скорая помощь.

"Ему были проведены необходимые медицинские мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался", — добавила собеседница агентства.

Следственный комитет начал проверку, обстоятельства произошедшего и мотивы погибшего выясняются. О дате и месте прощания станет известно позже.
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Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря. До этого он 17 лет был гендиректором Новокуйбышевского завода масел и присадок.
В конце сентября мэр решил покинуть свой пост, депутаты утвердили это решение. Сейчас его обязанности исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.
По информации местных СМИ, у Фомина было больное сердце, он перенес несколько операций.
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Когда страной управляют предатели, то честным гражданам приходится очень плохо. У нас есть поговорка: "С волками жить, по волчьи выть!", а если кто-то не может приспособится под эту стаю "волков, то они или покидают её, или погибают. Всё это называется - ДОШЛИ до предела допустимого. За этим пределом только опять бойня.
24 сентября, 10:39
ВЛВлад Лиходеев
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Что происходит в стране. Сначала росгвардеец убил росгвардейца, теперь Мэр покончил с собой. Что происходит?
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Infectant
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