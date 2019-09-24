Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой

САМАРА, 24 сен — РИА Новости. Бывший мэр Новокуйбышевска (Самарская область) Владимир Фомин скончался на 58-м году жизни после попытки суицида, сообщила городская администрация.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, Фомина привезла в больницу скорая помощь.

"Ему были проведены необходимые медицинские мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался", — добавила собеседница агентства.

Следственный комитет начал проверку, обстоятельства произошедшего и мотивы погибшего выясняются. О дате и месте прощания станет известно позже.

Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря. До этого он 17 лет был гендиректором Новокуйбышевского завода масел и присадок.

В конце сентября мэр решил покинуть свой пост, депутаты утвердили это решение. Сейчас его обязанности исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.