Прокурор обжаловал отказ суда рассмотреть дело Серебренникова

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гособвинение направило в Мещанский суд Москвы апелляционное представление на решение суда о возврате дела "Седьмой студии" в прокуратуру для устранения недостатков в обвинительном заключении, сообщили РИА Новости в суде.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры", - рассказал собеседник агентства.

В середине сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации "Седьмой студией" проекта "Платформа", а также отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде Серебренникову, Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому.

По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.