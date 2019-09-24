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РИА Новости

Прокурор обжаловал отказ суда рассмотреть дело Серебренникова

09:47 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников в суде
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в суде
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гособвинение направило в Мещанский суд Москвы апелляционное представление на решение суда о возврате дела "Седьмой студии" в прокуратуру для устранения недостатков в обвинительном заключении, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры", - рассказал собеседник агентства.
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
8 апреля, 14:54РИА Новости
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В середине сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации "Седьмой студией" проекта "Платформа", а также отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде Серебренникову, Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
7 сентября, 02:00РИА Новости
Биография Кирилла Серебренникова
На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Дело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковПроисшествия
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