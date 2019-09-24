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РИА Новости

Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа

09:31 24.09.2019 (обновлено: 10:34 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 24 сен — РИА Новости. Независимые лингвисты обнаружили призыв к незаконным действиям в публикации посольства США в твиттере, которая касалась несанкционированного митинга в Москве. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Американские дипломаты выложили пост с подробным маршрутом несогласованной акции 3 августа.
"У нас есть подтверждение, что именно в этой публикации <...> имела место агитация к участию в неразрешенном митинге, демонстрации, шествии", — пояснил Пискарев.
По его словам, исследование проводилось независимыми экспертами. "Все-таки имело место вмешательство", — заключил депутат.
Комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны создали в августе. Это произошло после заявления МИД о некорректных действиях американских и немецких дипломатов и журналистов, которые распространяли информацию о незаконных акциях. В частности, Deutsche Welle напрямую призывала участвовать в них.
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