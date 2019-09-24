Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа

НУР-СУЛТАН, 24 сен — РИА Новости. Независимые лингвисты обнаружили призыв к незаконным действиям в публикации посольства США в твиттере, которая касалась несанкционированного митинга в Москве. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

"У нас есть подтверждение, что именно в этой публикации <...> имела место агитация к участию в неразрешенном митинге, демонстрации, шествии", — пояснил Пискарев.

Комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны создали в августе. Это произошло после заявления МИД о некорректных действиях американских и немецких дипломатов и журналистов, которые распространяли информацию о незаконных акциях. В частности, Deutsche Welle напрямую призывала участвовать в них.