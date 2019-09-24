Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Избранный на второй срок мэром Новосибирска коммунист Анатолий Локоть во вторник на внеочередной сессии городского парламента в камерном зале Новосибирской государственной филармонии официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.

Действующий мэр Новосибирска Локоть на прошедших 8 сентября выборах градоначальника, одержал победу , набрав 50,25% голосов избирателей при явке в 20,67%. Ближайший его преследователь, оппозиционер Сергей Бойко (самовыдвижение) набрал 18,56% голосов. Евгений Лебедев из ЛДПР – 9,35%, Наталья Пинус (Российский общенародный союз) - 8,28%, Данияр Сафиуллин ("Родина") - 7,32%.

"Вступая в должность мэра Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, обязуюсь приложить все свои способности на пользу жителей Новосибирска", - сказал Локоть, зачитывая тест присяги.

В торжественной церемонии приняли участие полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены Совета Федерации и Госдумы РФ от региона. Удостоверение мэра Новосибирска Локтю вручила председатель горизбиркома Тамара Краткая.

Как сообщалось, летом 2018 года коммунист Локоть и представляющий "Единую Россию" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заключили соглашение, согласно которому Локоть отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локтя на выборах в 2019 году. В итоге Травников осенью 2018 года выиграл выборы главы региона со значительным отрывом. Представители ЕР на нынешних выборах мэра не выдвинули кандидата.