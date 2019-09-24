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РИА Новости

Анатолий Локоть во второй раз вступил в должность мэра Новосибирска

08:57 24.09.2019
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Анатолий Локоть в единый день голосования
Мэр Екатеринбурга Анатолий Локоть в единый день голосования
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Мэр Екатеринбурга Анатолий Локоть в единый день голосования. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Избранный на второй срок мэром Новосибирска коммунист Анатолий Локоть во вторник на внеочередной сессии городского парламента в камерном зале Новосибирской государственной филармонии официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Действующий мэр Новосибирска Локоть на прошедших 8 сентября выборах градоначальника, одержал победу, набрав 50,25% голосов избирателей при явке в 20,67%. Ближайший его преследователь, оппозиционер Сергей Бойко (самовыдвижение) набрал 18,56% голосов. Евгений Лебедев из ЛДПР – 9,35%, Наталья Пинус (Российский общенародный союз) - 8,28%, Данияр Сафиуллин ("Родина") - 7,32%.
"Вступая в должность мэра Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, обязуюсь приложить все свои способности на пользу жителей Новосибирска", - сказал Локоть, зачитывая тест присяги.
В торжественной церемонии приняли участие полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены Совета Федерации и Госдумы РФ от региона. Удостоверение мэра Новосибирска Локтю вручила председатель горизбиркома Тамара Краткая.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
9 сентября, 10:09Единый день голосования
Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
Как сообщалось, летом 2018 года коммунист Локоть и представляющий "Единую Россию" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заключили соглашение, согласно которому Локоть отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локтя на выборах в 2019 году. В итоге Травников осенью 2018 года выиграл выборы главы региона со значительным отрывом. Представители ЕР на нынешних выборах мэра не выдвинули кандидата.
На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей составила 32,59%. Локоть - тогда кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы - победил с 43,75% голосов. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков от ЕР получил 39,57%.
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8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
202003
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Анатолий ЛокотьНовосибирскПолитика
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