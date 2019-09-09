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РИА Новости
Единый день голосования

Коммунист Локоть переизбирается мэром Новосибирска c 50,25% голосов

06:21 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть выиграл выборы градоначальника с 50,25%, сообщил РИА Новости в понедельник замглавы горизбиркома Андрей Голомазов со ссылкой на предварительные данные обработки 100% протоколов.
"По предварительным данным, явка на выборах составила 20,68% избирателей. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Анатолий Локоть (КПРФ) набирает 50,25% голосов, Сергей Бойко (самовыдвижение) – 18,56%, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 9,35%, Наталья Пинус (Российский общенародный союз) - 8,28%, Данияр Сафиуллин ("Родина") - 7,32%", - сообщил собеседник и добавил, что остальные кандидаты набирают менее 1%.
На оперативном совещании в областном правительстве в понедельник глава региональной избирательной комиссии Ольга Благо констатировала, что по предварительным данным, Локоть переизбран мэром. По ее словам, нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не выявлено.
Губернатор Андрей Травников поздравил Локтя с завершением избирательной кампании. "Рассчитываю и дальше дружно работать вместе с вами", - сказал в ответ градоначальник.
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Летом 2018 года коммунист Локоть и представляющий "Единую Россию" Травников заключили соглашение, согласно которому Локоть отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локтя на выборах в 2019 году. В итоге Травников осенью 2018 года выиграл выборы главы региона со значительным отрывом. Представители ЕР на нынешних выборах мэра не выдвинули кандидата.
В бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,2 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.
На предыдущих выборах мэра Новосибирска Локоть - тогда кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы - победил с 43,75% голосов. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков от ЕР получил 39,57%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАнатолий ЛокотьНовосибирскРоссияПолитика
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