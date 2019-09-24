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РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

08:19 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВиды города Петропавловск-Камчатский
Виды города Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Виды города Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 5 произошло утром во вторник на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"На Камчатке зарегистрировали ощущаемое сейсмособытие. Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром, 24 сентября 2019 года, в 09.54 (00.54 мск). По данным службы сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло... на глубине 14 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5", - говорится в сообщении.
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Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 142 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
"Жители краевого центра ощутили землетрясение силой около 1-2 балла, в других населенных пунктах региона подземные толчки зафиксированы не были. На обследование зданий отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона... По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, здания не повреждены, социального напряжения среди населения нет. Звонки в ЕДДС муниципальных образований не поступали", - отмечают спасатели.
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КамчаткаМЧС РФПроисшествия
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