На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

"На Камчатке зарегистрировали ощущаемое сейсмособытие. Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром, 24 сентября 2019 года, в 09.54 (00.54 мск). По данным службы сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло... на глубине 14 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5", - говорится в сообщении.

"Жители краевого центра ощутили землетрясение силой около 1-2 балла, в других населенных пунктах региона подземные толчки зафиксированы не были. На обследование зданий отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона... По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, здания не повреждены, социального напряжения среди населения нет. Звонки в ЕДДС муниципальных образований не поступали", - отмечают спасатели.