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РИА Новости

Санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру, заявил Назарбаев

08:16 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Произвольное применение санкций негативно влияет на жизнь миллионов людей по всему миру, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Произвольное применение санкций негативно влияет не только на страны, против которых они направлены, но и на все другие государства, на благополучие миллионов простых людей по всему миру", - заявил Назарбаев, выступая на 4 встрече спикеров парламентов евразийских стран в Нур-Султане.
Во вторник стало известно, что страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи 23 сентября решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.
США, выйдя из международных договоренностей с Ираном по атому, выдвинули Тегерану список из 12 условий. Тегеран, как и международные эксперты, считают эти условия невыполнимыми. В частности, помимо максимальных гарантий по ядерной программе, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по сокращению влияния Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и вновь ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.
Флаги России и ЕС
17 сентября, 13:09РИА Новости
Исследование показало отношение европейцев к санкциям против России
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что санкции Европейского союза против России пока не принесли желаемого результата, ЕС должен вести диалог с РФ, но при этом не ослаблять давления на нее.
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