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РИА Новости

Роскачество проверило детскую воду

08:12 24.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство питьевой воды
Производство питьевой воды
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство питьевой воды. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскачество не обнаружило небезопасной детской воды на российском рынке, однако в продукции ряда производителей содержание калия и фтора расходилось с заявленным на этикетке, говорится в сообщении организации.
В исследовании участвовала 21 торговая марка воды российского производства для детей до трех лет. Для испытаний была отобрана вода в таре объемом от 0,33 до 6 литров. Исследование проходило по 109 показателям качества и безопасности, эксперты проверили воду не только на содержание энтерококков и кишечной палочки, но и на наличие потенциально опасных веществ - нефтепродукты, нитраты тяжелые металлы.
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"Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать "детской", она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть", - говорится в релизе. Товары 10 торговых марок соответствуют и обязательным требованиям безопасности, и опережающим требованиям добровольного стандарта Роскачества.
В воде не выявлено потенциально опасных веществ или опасных для здоровья микроорганизмов. "Все исследованные образцы оказались абсолютно безопасны. Кипятить детскую воду в целях обеззараживания не требуется, это продукт безопасный, полностью готовый для употребления", - указывает Роскачество. Проблем с показателями жестокости, щелочности и pH воды не было, ее цвет, вкус и запах оказались в норме.
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Вместе с тем у экспертов организации возникли вопросы в части маркировки воды. Так, отмечает Роскачество, содержание калия в воде ряда производителей расходилось с заявленным на этикетке показателем - как в большую, так и в меньшую сторону.
"Производители имеют право не писать о конкретном содержании калия. Но, если они его указали, информация на этикетке не должна расходиться с реальностью", - подчеркивается в сообщении. Помимо этого, в рамках исследования было выявлено расхождение содержания фтора в воде ряда торговых марок от заявленного при маркировке.
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РоскачествоРоссияОбщество
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