Роскачество проверило детскую воду

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскачество не обнаружило небезопасной детской воды на российском рынке, однако в продукции ряда производителей содержание калия и фтора расходилось с заявленным на этикетке, говорится в Роскачество не обнаружило небезопасной детской воды на российском рынке, однако в продукции ряда производителей содержание калия и фтора расходилось с заявленным на этикетке, говорится в сообщении организации.

В исследовании участвовала 21 торговая марка воды российского производства для детей до трех лет. Для испытаний была отобрана вода в таре объемом от 0,33 до 6 литров. Исследование проходило по 109 показателям качества и безопасности, эксперты проверили воду не только на содержание энтерококков и кишечной палочки, но и на наличие потенциально опасных веществ - нефтепродукты, нитраты тяжелые металлы.

"Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать "детской", она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть", - говорится в релизе. Товары 10 торговых марок соответствуют и обязательным требованиям безопасности, и опережающим требованиям добровольного стандарта Роскачества.

В воде не выявлено потенциально опасных веществ или опасных для здоровья микроорганизмов. "Все исследованные образцы оказались абсолютно безопасны. Кипятить детскую воду в целях обеззараживания не требуется, это продукт безопасный, полностью готовый для употребления", - указывает Роскачество. Проблем с показателями жестокости, щелочности и pH воды не было, ее цвет, вкус и запах оказались в норме.

Вместе с тем у экспертов организации возникли вопросы в части маркировки воды. Так, отмечает Роскачество, содержание калия в воде ряда производителей расходилось с заявленным на этикетке показателем - как в большую, так и в меньшую сторону.