Объявившие голодовку сотрудники БТИ на Камчатке встретятся с главой региона

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин во вторник намерен встретиться с сотрудниками Камчатского бюро технической инвентаризации (БТИ), которые накануне объявили голодовку, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Сегодня туда губернатор выезжает, только прилетел из командировки. В ближайшее время он должен с ними (сотрудниками БТИ – ред.) встретиться", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.