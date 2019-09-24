Объявившие голодовку сотрудники БТИ на Камчатке встретятся с главой региона

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин во вторник намерен встретиться с сотрудниками Камчатского бюро технической инвентаризации (БТИ), которые накануне объявили голодовку, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Сегодня туда губернатор выезжает, только прилетел из командировки. В ближайшее время он должен с ними (сотрудниками БТИ – ред.) встретиться", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.
В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что организована проверка в связи с голодовкой. В правительстве Камчатки агентству рассказали, что в 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ", из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия. Оставшимся сотрудникам власти гарантировали все положенные при сокращении выплаты и содействие в трудоустройстве.
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