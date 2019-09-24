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РИА Новости

Назарбаев нашел выгодным для Казахстана проект КНР "Один пояс, один путь"

07:36 24.09.2019 (обновлено: 10:54 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН, 24 сен — РИА Новости. Проект Китая "Один пояс, один путь" выгоден для Казахстана, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.
"Мы поддерживаем проект Китайской Народной Республики нового Шелкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государством", — отметил Назарбаев.
Он отметил, что "сегодня от Тихого океана через Казахстан, Россию в Европу каждый год увеличивается количество контейнеров в два раза". "Иными словами, Казахстан стал транзитным государством, эффективно соединяющим Азию, Европу, север и юг", — сказал Назарбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-12 сентября находился в Пекине с государственным визитом, это первая его поездка в Китай в качестве главы государства. Накануне Токаев провел целый ряд встреч с руководством Китая и в первую очередь — с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух соседних государств условились повысить уровень межгосударственных отношений, выразив готовность активизировать сотрудничество во всех сферах. Одним из важнейших подписанных в Пекине документов стал Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и КНР о реализации плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики "Нурлы жол" и строительства Экономического пояса Шелкового пути.
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
12 августа, 08:50РИА Новости
Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс, один путь"
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Форум "Один пояс - один путь"Нурсултан НазарбаевАзияРоссияКазахстанВ мире
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