Назарбаев нашел выгодным для Казахстана проект КНР "Один пояс, один путь"

НУР-СУЛТАН, 24 сен — РИА Новости. Проект Китая "Один пояс, один путь" выгоден для Казахстана, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.
"Мы поддерживаем проект Китайской Народной Республики нового Шелкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государством", — отметил Назарбаев.
Он отметил, что "сегодня от Тихого океана через Казахстан, Россию в Европу каждый год увеличивается количество контейнеров в два раза". "Иными словами, Казахстан стал транзитным государством, эффективно соединяющим Азию, Европу, север и юг", — сказал Назарбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-12 сентября находился в Пекине с государственным визитом, это первая его поездка в Китай в качестве главы государства. Накануне Токаев провел целый ряд встреч с руководством Китая и в первую очередь — с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух соседних государств условились повысить уровень межгосударственных отношений, выразив готовность активизировать сотрудничество во всех сферах. Одним из важнейших подписанных в Пекине документов стал Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и КНР о реализации плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики "Нурлы жол" и строительства Экономического пояса Шелкового пути.