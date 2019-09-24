Назарбаев нашел выгодным для Казахстана проект КНР "Один пояс, один путь"

НУР-СУЛТАН, 24 сен — РИА Новости. Проект Китая "Один пояс, один путь" выгоден для Казахстана, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.

"Мы поддерживаем проект Китайской Народной Республики нового Шелкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государством", — отметил Назарбаев.

Он отметил, что "сегодня от Тихого океана через Казахстан, Россию в Европу каждый год увеличивается количество контейнеров в два раза". "Иными словами, Казахстан стал транзитным государством, эффективно соединяющим Азию, Европу, север и юг", — сказал Назарбаев.