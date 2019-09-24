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РИА Новости

В Москве свыше 700 тысяч граждан сделали прививки от гриппа

07:22 24.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Свыше 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в рамках программы вакцинации, которая началась 4 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Согласно данным, мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября, в поликлиниках сделать прививку можно до 30 ноября.
"В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах.
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"В мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 80 тысяч человек, в том числе возле станций метро и Московского центрального кольца привилось 63 тысячи человек, а в павильонах "Здоровая Москва" — около 20 тысяч", — приводятся в сообщении слова главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
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Здоровье - ОбществоМоскваРоссияОбщество
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