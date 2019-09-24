В Москве свыше 700 тысяч граждан сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Свыше 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в рамках программы вакцинации, которая началась 4 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно данным, мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября, в поликлиниках сделать прививку можно до 30 ноября.

"В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах.