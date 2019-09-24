СМИ узнали о решении Трампа заморозить военную помощь Киеву из-за коррупции

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине, пишет газета Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

По данным источников, речь идет о сумме около 400 миллионов долларов.

Собеседники газеты утверждают, что Трампа не уверен в необходимости выделения средств, в том числе из-за "большого количества коррупции на Украине".

Как сообщает Washington Post, распоряжение американского лидера передали Госдепу и Пентагону в середине июля — за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Другой чиновник из Белого дома отверг, что посредством блокировки денег Трамп хотел оказать давление на Зеленского, заявив, что "это не имеет ничего общего с принципом услуга за услугу".

В то же время отмечается, что средства разморозили из-за приближения окончания финансового года 30 сентября — в администрации опасалась, что если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона.

Скандал вокруг американского лидера, семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и властей Украины разгорелся после публикаций в СМИ о разговоре между Трампом и Зеленским в июле 2019 года.

Утверждалось, что президент США пытался заставить Киев начать расследование против Байдена-младшего. Демократы стали требовать обнародования содержания разговора и пригрозили импичментом. Трамп это отрицает и считает, что история сфабрикована.