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РИА Новости

СМИ узнали о решении Трампа заморозить военную помощь Киеву из-за коррупции

07:16 24.09.2019 (обновлено: 07:56 24.09.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.
По данным источников, речь идет о сумме около 400 миллионов долларов.
Собеседники газеты утверждают, что Трампа не уверен в необходимости выделения средств, в том числе из-за "большого количества коррупции на Украине".
Как сообщает Washington Post, распоряжение американского лидера передали Госдепу и Пентагону в середине июля — за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 сентября, 08:00РИА Новости
Трамп может наказать Зеленского, забрав у него деньги МВФ
Другой чиновник из Белого дома отверг, что посредством блокировки денег Трамп хотел оказать давление на Зеленского, заявив, что "это не имеет ничего общего с принципом услуга за услугу".
В то же время отмечается, что средства разморозили из-за приближения окончания финансового года 30 сентября — в администрации опасалась, что если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона.
Президент США Дональд Трамп
03:53РИА Новости
Источник слухов о разговоре Трампа с Зеленским не имел к нему доступа
Скандал вокруг американского лидера, семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и властей Украины разгорелся после публикаций в СМИ о разговоре между Трампом и Зеленским в июле 2019 года.
Утверждалось, что президент США пытался заставить Киев начать расследование против Байдена-младшего. Демократы стали требовать обнародования содержания разговора и пригрозили импичментом. Трамп это отрицает и считает, что история сфабрикована.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Когда Байден-старший был вице-президентом в 2016 году, он требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики, призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Юрия Луценко, который в том числе расследовал деятельность Burisma.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 23:47РИА Новости
Трамп положительно отозвался об идее переговоров по урегулированию в Йемене
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Дональд ТрампЮрий ЛуценкоМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Представители демократической партии США (Клинтон и компания) выделяли Украине деньги американских налогоплательщиков, получая в свой личный карман огромные откаты. Просто отдать Украине деньги на разворовывание украинской верхушкой, ничего не получив взамен, невыгодно. Было бы забавно видеть, как деньги Украине выделяет Трамп, а откаты получает семья Клинтонов и их друзья, и тратят эти деньги на борьбу с Трампом. :)
24 сентября, 08:26
АААлёна Александрова
1990000
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