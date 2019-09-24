В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

"Зеленского избирали как президента, <...> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", — отметила она.