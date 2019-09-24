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РИА Новости

В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

06:01 24.09.2019 (обновлено: 10:26 24.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал на пост главы МИД человека, с которым не будет говорить Москва, заявила экс-депутат Рады трех созывов Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
С 29 августа главой МИД Украины стал Вадим Пристайко.
Герман добавила, что украинский народ рассчитывал на Зеленского как на президента, у которого может быть прямой диалог с Россией и Владимиром Путиным.

"Зеленского избирали как президента, <...> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", — отметила она.

Герман уточнила, что на пост главы МИД необходимо было назначить того, "с кем бы говорили и Запад и Восток". По мнению экс-депутата, это могли бы быть бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко или бывший замглавы ведомства Александр Чалый.
Помимо этого, она посетовала, что у команды Зеленского нет четкой стратегии и сторонники президента не знают, "куда вести страну".
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоАлександр ЧалыйАнна Герман (политик)НАТОВладимир ЗеленскийКонстантин ГрищенкоРоссияУкраинаВ мире
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Евстафий Погорелый
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24 сентября, 06:50
lizander_57 Лизандер
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