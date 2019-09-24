В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал на пост главы МИД человека, с которым не будет говорить Москва, заявила экс-депутат Рады трех созывов Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
С 29 августа главой МИД Украины стал Вадим Пристайко.
Герман добавила, что украинский народ рассчитывал на Зеленского как на президента, у которого может быть прямой диалог с Россией и Владимиром Путиным.
"Зеленского избирали как президента, <...> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", — отметила она.
Герман уточнила, что на пост главы МИД необходимо было назначить того, "с кем бы говорили и Запад и Восток". По мнению экс-депутата, это могли бы быть бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко или бывший замглавы ведомства Александр Чалый.
Помимо этого, она посетовала, что у команды Зеленского нет четкой стратегии и сторонники президента не знают, "куда вести страну".