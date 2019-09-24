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РИА Новости

Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН

05:19 24.09.2019
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© СО РАНЗаместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь
Заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь
© СО РАН
Заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил Благодырю арест на месяц - до конца октября", - сказал собеседник агентства.
Благодыря ранее заключили под стражу во Владивостоке, он проходит по части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению или растрате). По данным Фрунзенского районного суда, Благодырь проходит по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, бывшим исполнительным директором ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктором Милушем. Того арестовали 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Позже Милушу заменили арест на залог.
До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого он работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
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Российская академия наукРАО ЭС ВостокаРоссияПроисшествия
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