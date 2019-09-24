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РИА Новости

На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

05:01 24.09.2019 (обновлено: 08:43 24.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, в 2003 году две страны заключили договор о госгранице, но этим документом морские границы установлены не были.
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"Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ", — указывается в сообщении ведомства.
Как утверждает "Госгидрография", Киев без установления морской границы с Россией не сможет никогда "полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы".
Ранее это ведомство заявляло, что намерено инициировать создание морского режимного района вокруг Крымского полуострова, чтобы полностью перекрыть заход во все его порты иностранных и частично российских судов.

Мнение юриста

По мнению юриста-международника, почетного адвоката России Валерия Ванина, международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение, является неперспективным.
"С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключенная", — пояснил он телеканалу RT.
Он добавил, что в силу того, что каждое государство обладает суверенитетом, как Россия, так и Украина, не может быть какого-либо международного правового механизма, который принудил бы исполнять те или иные решения.
В рамках такой инициативы, по его словам, Киев может снова попытаться поставить на повестку дня вопрос о принадлежности Крыма.
По словам Ванина, это предложение направлено на попытку обозначить украинские морские границы без учета вхождения Крыма в состав России.
"Таким образом, еще раз обострить вопрос, создать информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна", — сказал эксперт.
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Популярные комментарии
В случае становления границ, они будут получать визы, чтобы проплыть под крымским мостом, Путин им может устроить, исполнение желаний!)))
24 сентября, 07:11
Антон Новиков
2780000
У Украины ещё пока есть морская граница?
24 сентября, 06:26
ЛКЛысый Кучерявый
4180000
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