На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на Украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в 2003 году две страны заключили договор о госгранице, но этим документом морские границы установлены не были.

"Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ", — указывается в сообщении ведомства.

Как утверждает "Госгидрография", Киев без установления морской границы с Россией не сможет никогда "полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы".

Ранее это ведомство заявляло, что намерено инициировать создание морского режимного района вокруг Крымского полуострова, чтобы полностью перекрыть заход во все его порты иностранных и частично российских судов.

Мнение юриста

По мнению юриста-международника, почетного адвоката России Валерия Ванина, международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение, является неперспективным.

"С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключенная", — пояснил он телеканалу RT

Он добавил, что в силу того, что каждое государство обладает суверенитетом, как Россия, так и Украина, не может быть какого-либо международного правового механизма, который принудил бы исполнять те или иные решения.

В рамках такой инициативы, по его словам, Киев может снова попытаться поставить на повестку дня вопрос о принадлежности Крыма.

По словам Ванина, это предложение направлено на попытку обозначить украинские морские границы без учета вхождения Крыма в состав России.