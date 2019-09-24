Источник слухов о разговоре Трампа с Зеленским не имел к нему доступа

ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Сотрудник разведки, после заявлений которого разгорелся скандал по поводу якобы имевшего места давления со стороны президента США Дональда Трампа на лидера Украины Владимира Зеленского, не имел непосредственного доступа к информации о разговоре, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

Сам Трамп тут же назвал это сообщение "информационной бомбой", написав об этом в Twitter

Ситуация вокруг Трампа, семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.

Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.