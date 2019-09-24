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РИА Новости

Источник слухов о разговоре Трампа с Зеленским не имел к нему доступа

03:53 24.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Сотрудник разведки, после заявлений которого разгорелся скандал по поводу якобы имевшего места давления со стороны президента США Дональда Трампа на лидера Украины Владимира Зеленского, не имел непосредственного доступа к информации о разговоре, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.
Сам Трамп тут же назвал это сообщение "информационной бомбой", написав об этом в Twitter.
Ситуация вокруг Трампа, семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:15РИА Новости
Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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