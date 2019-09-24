В Госдуме разработали план по увеличению региональных бюджетов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов разработал законопроект о возврате регионам 1% ставки налога на прибыль не в 2025, а в 2021 году, по мнению парламентария, такая мера увеличит бюджеты регионов почти на 200 миллиардов рублей.

Законопроект (пояснительная записка к нему есть в распоряжении РИА Новости) планируется внести в Госдуму во вторник.

Сейчас ставка налога на прибыль составляет 20%. Как поясняется, до 2017 года 18% от нее оставались в региональных бюджетах, а 2% перечислялись в федеральный бюджет. В 2017 году пропорция была изменена: теперь в региональных бюджетах остается только 17%, а в федеральный бюджет перечисляется 3%.

"По итогам 2018 года из-за этой меры промышленно развитые регионы потеряли почти 200 миллиардов рублей. Изначально 1% налога на прибыль изымался до 2020 года, но в 2018 году изъятие было продлено до 2024 года", - пояснил Щапов РИА Новости.

Так, поправками в Налоговый кодекс РФ предлагается предусмотреть "досрочный возврат ранее централизованной части собственных налоговых доходов регионов в виде 1% налога на прибыль обратно в регионы (начиная не с 2025 года, а с 2021 года)".