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РИА Новости

Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"

03:23 24.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уже устал, однако он знал, куда идет, когда баллотировался на пост главы государства, заявил его друг, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в эфире телеканала "1+1".
По словам артиста, в последнее время он и Зеленский стали меньше общаться, потому что у президента "и так дел хватает".
"Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел", — сказал Кошевой.
Также он рассказал, как в первые оказался у Зеленского в Офисе президента. Актер признался, что его настолько впечатлили советские интерьеры и происходящее в коридорах ведомства, что он понял, что ему не место в политике. Кошевой добавил, что эта обстановка давит на человека, и он понимает, почему действующий глава государства хочет оттуда переехать.
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Популярные комментарии
Устал , отдохни . Уйди в запой на недельку. Деревья росли до тебя и будут расти после тебе😁😁
24 сентября, 05:02
Виктор Рахманов
1160010
Это тебе не помелом ботать со сцены. А если бы ещё реально поработал на производстве.... Зелебоба.
24 сентября, 04:12
ЛКЛысый Кучерявый
1600001
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