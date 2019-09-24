Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится во вторник в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На полях Генассамблеи Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.

Насыщенная программа

График двусторонних встреч министра по традиции будет насыщенным. В МИД РФ сообщили, что с учетом скорости развития событий на международной арене программа и графики зарубежных партнеров могут меняться, но сейчас прорабатываются встречи Лаврова с министрами иностранных дел Японии, Китая, Сирии, Катара, Иордании, Израиля, Чили, Алжира, Венгрии, Кубы, Колумбии, Марокко, Дании, Эквадора, Словакии, Мексики, Камбоджи.

Кроме того, ожидается, что Лавров встретится с президентами Палестины, Сербии, премьерами Судана, Сент-Винсента и Гренадин и вице-президентом Венесуэлы. Запланированы переговоры Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и председателем Генассамблеи, которым в этом году стал постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Прорабатывается и встреча Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео.

В российском министерстве не исключили, что в Нью-Йорке пройдет и министерская встреча России, Турции и Ирана в "астанинском формате" по Сирии. Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф анонсировал, что несмотря на проблемы с визами для иранской делегации, 25 сентября на полях ГА ООН пройдет встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки - России, Франции, Германии, Великобритании, Китая, ЕС и Ирана. Состоятся также переговоры в формате "пятерки" постоянных членов СБ ООН и контакты по линии БРИКС и ОДКБ.

Неделя высокого уровня ГА ООН совпадает с председательством России в Совете Безопасности, в этой связи Лавров примет участие в двух министерских заседаниях Совбеза: одно будет посвящено сотрудничеству Всемирной организации с ОДКБ, СНГ и ШОС в сфере борьбы с терроризмом и пройдет 25 сентября, второе - укреплению мира и безопасности в Африке и состоится 26 сентября.

Согласно предварительной программе, с трибуны ООН министр, который возглавляет российскую делегацию, выступит 27 сентября.

В мире неспокойно

Новая сессия Генассамблеи проходит на фоне обострения ситуации в ряде регионов мира, и во многих случаях одной из сторон в геополитических спорах выступают США.

После недавней эскалации в Персидском заливе, а также атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии одной из центральных тем на неделе высокого уровня, вероятнее всего, станет Иран. В последнее время Тегеран поэтапно снижал степень выполнения обязательств в рамках ядерной сделки, тогда как риторика Вашингтона в отношении иранских властей становилась все более жесткой.

Вдобавок именно США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В ответ на атаку на Саудовскую Аравию Пентагон принял решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент военнослужащих и ускорить отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ.

В свете проблем Ближнего Востока обсуждаемой станет и тема Сирии, в том числе конституционного комитета, об окончательном формировании которого в понедельник заявил генсек ООН. При этом в Сирии сохраняются проблемы вокруг идлибской зоны деэскалации.

Среди других вопросов, которые мировые лидеры наверняка поднимут в ходе общеполитической дискуссии и на двусторонних встречах, станут внутриполитический кризис в Венесуэле и урегулирование на Корейском полуострове. Особенно в свете того, что сенсационные переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на которые многие возлагали большие надежды, похоже, застыли на мертвой точке. Вашингтон и ООН не спешат ослаблять санкции в отношении Северной Кореи, тогда как Пхеньян возобновил испытательные запуски снарядов.

На этом фоне, как заявили в российском МИД, Москва продолжит прилагать усилия в продвижении положительной и объединительной повестки дня, "поиске адекватных ответов на вызовы и угрозы современности, достижении равной и неделимой безопасности при безусловном уважении суверенитета и права народов на самостоятельный выбор пути развития".

"Считаем актуальной задачу создания региональной архитектуры безопасности, которая являлась бы всеобъемлющей, единой и неделимой для всех государств Ближнего Востока и Северной Африки. Заинтересованы в том, чтобы государства Персидского залива и их международные партнеры договаривались о путях обеспечения безопасности в этом районе на подлинно инклюзивной основе. На это направлена российская Концепция безопасности и стабильности в Персидском заливе, главные принципы которой – поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюций ее Совета Безопасности", - заявили в МИД РФ в преддверии визита Лаврова в Нью-Йорк.

Не разрушать, а аккуратно адаптировать

По словам Лаврова, нынешняя сессия Генассамблеи начинается на фоне глубоко символического исторического момента - в будущем году мир будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. При этом министр посетовал, что некоторые влиятельные силы на Западе пытаются не только умалить вклад СССР в победу над фашизмом, но и "ретроспективно лишить нашу страну определенной ей историей роли архитектора и гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить на нее ярлык "ревизионистской державы", угрожающей благополучию так называемого "свободного мира".

Ревизионизмом, по словам Лаврова, занимаются именно заокеанские коллеги, что ярко проявляется в сфере стратегической стабильности и в попытках "приватизировать" секретариаты международных организаций, таких как, например, ОЗХО, для продвижения своих интересов. В результате в мире нарастает нестабильность, увеличивается недоверие между государствами, размывается грань несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, идет милитаризация международных отношений, повышается роль ядерного оружия в доктринальных документах США, снижается порог его возможного применения, а также появляются новые очаги вооруженных конфликтов, при этом сохраняется глобальной террористической угрозы и идет милитаризация киберпространства.

"Безусловно, жизнь не стоит на месте. Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остается ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать ее к реалиям современного геополитического ландшафта", - написал министр в своей недавней статье в журнале "Россия в глобальной политике".

"Будет ли происходить дальнейшее формирование многополярного мира через сотрудничество и гармонизацию интересов или через конфронтацию и соперничество – зависит от всех нас...Наши предложения о начале серьезного разговора по всем аспектам стратегической стабильности в современную эпоху остаются в силе", - отметил он.

Лавров напомнил, что "в последнее время высказываются мнения о необходимости сменить повестку, обновить термины: предлагается вести речь то о "стратегическом соперничестве", то о "многостороннем сдерживании".

"Термины можно обсуждать. Но главное – не в них, а в сути. Сейчас важнее всего начать стратегический диалог по конкретным угрозам и рискам и искать согласие по общеприемлемой повестке дня. Как мудро сказал выдающийся государственный деятель нашей страны Андрей Андреевич Громыко, 110 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, "лучше десять лет вести переговоры, чем один день – войну", - считает Лавров.

Место встречи

По мнению председателя Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, неделя высокого уровня ГА ООН, хоть и представляет собой прекрасную возможность для интенсивного обмена мнениями между мировыми игроками, прорывных решений по мировым кризисам принести вряд ли сможет.

"Поездки министра - всегда важное событие, потому что идут интенсивные контакты, но в общем-то это рутинная работа каждый год - на неделю высокого уровня съезжаются представители ведущих стран", - отметил в беседе с РИА Новости Лукьянов.

"Сама по себе дискуссия имеет, скорее, символическое действие - те разногласия, которые есть, никуда не денутся. В остальном это возможность встретиться, пообщаться с разными коллегами. У Лаврова всегда с утра до ночи все расписано. Каких-то прорывов ждать не стоит", - считает он.

Российские приоритеты

Как рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, приоритеты России на предстоящей сессии Генассамблеи аналогичны тем, что были в прошлом году. По его словам, российская сторона будет стремиться к выработке многосторонних подходов. Российские инициативы, отмечал ранее Небензя, касаются вопросов разоружения, в том числе неразмещения оружия в космосе.

По его словам, Москва будет продвигать свою инициативу в области кибербезопасности. Кроме того, российская сторона будет противодействовать попыткам переписать историю. Как отметил Небензя, в течение всего года будут проводиться мероприятия, связанные с 75-летием ООН.

"В последнее время на площадке Генассамблеи множатся инициативы с ярко выраженным конфронтационным зарядом, которые способны привести к перегреву обстановки и спровоцировать серьезные трения между государствами-членами. Убеждены, что Генассамблея – не поле для "выяснения отношений" или проведения шумных пиар-акций. Нужна, напротив, атмосфера конструктивного взаимодействия", - заявили в российском министерстве.

В МИД также подчеркнули, что Москва последовательно выступает за укрепление действующих и выработку на основе консенсуса новых договорных режимов в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, центральную роль в этом процессе должна играть ООН и ее многосторонний разоруженческий механизм.

"Настроены на конструктивный диалог по этим вопросам при условии соблюдения принципов недискриминационности, равной и неделимой безопасности для всех", - отметили в МИД РФ в преддверии визита Лаврова.