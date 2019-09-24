Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T00:08Z
https://ria.ru/20190924/1559024015.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154833/81/1548338107_0:273:3156:2048_1036x0_80_0_0_59f32c14c56f329afd57f741b5b0f2a7.jpg
РИА Новости

Начинается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН

00:08 24.09.2019
482
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здание ООН в Нью-Йорке
ООН, 24 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке откроется во вторник и продлится до 30 сентября.
По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в неделе высокого уровня ожидается участие 196 делегаций - в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра.
На полях сессии запланированы около 630 различных встреч. Как отмечают эксперты, помимо этого, намечены порядка 360 параллельных мероприятий: около 50 из них - по вопросам климата, менее 30 - по различным конфликтам.
Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно предварительной программе, он выступит с трибуны ООН 27 сентября.
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Вчера, 23:29РИА Новости
Представитель России объявил в ООН о принятии Москвой Парижского соглашения
В списке глав государств числится президент США Дональд Трамп: ему предстоит выступить в первый день прений, 24 сентября. Он стоит вторым в программе выступающих после президента Бразилии Жаира Болсонару. Планируется, что слово в числе прочих возьмут лидеры Турции, Франции, Ирана, Ливии, Палестины, Польши, Афганистана, Ирака.
В перечне выступающих значится и глава Венесуэлы Николас Мадуро, однако он уже отказался от поездки в Нью-Йорк. Вместо него, как ожидается, 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.
Впервые в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября. В этот же день между представителями Гондураса и Ливана, согласно предварительному плану, выступит президент Ирана Хасан Роухани.
Кроме того, с трибуны ООН, согласно плану, должны выступить президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 23:16РИА Новости
США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Сирия, как указано в программе, будет представлена заместителем премьер-министра. В мероприятии ожидается участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ. От КНДР, как сообщила ранее телекомпания NHK, вопреки практике последних лет будет выступать не глава МИД, а постпред Северной Кореи при ООН.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН совпала с периодом председательства России в Совбезе. РФ проведет два заседания СБ в среду и четверг. Первое будет посвящено сотрудничеству между ООН и региональными организациями по вопросу поддержания мира и безопасности на планете, а также роли ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с терроризмом. Тема второго - мир и безопасность в Африке. Как ожидается, в обоих заседаниях примет участие глава российского МИД.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Вчера, 20:39РИА Новости
Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор на полях Генассамблеи ООН
200005
Обсудить 0
Дональд ТрампСергей ЛавровШОСООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Павел Устинов в суде
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Устинова
РИА
Новости
Актер Сид Хэйг
Умер актер из фильма "Убить Билла — 2" Сид Хэйг
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Лента
новостей
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Французский Сталинград: история отряда партизан, вшитая в ткань знамени
Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Офис туристической компании Thomas Cook в Лондоне
Британская туристическая компания Thomas Cook
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Контейнеры с радиоактивными отходами
В Росатоме оценили важность для КНДР опыта России по обращению с отходами
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
Лента новостейМолния