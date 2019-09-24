Начинается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 24 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке откроется во вторник и продлится до 30 сентября.

По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в неделе высокого уровня ожидается участие 196 делегаций - в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра.

На полях сессии запланированы около 630 различных встреч. Как отмечают эксперты, помимо этого, намечены порядка 360 параллельных мероприятий: около 50 из них - по вопросам климата, менее 30 - по различным конфликтам.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно предварительной программе, он выступит с трибуны ООН 27 сентября.

В списке глав государств числится президент США Дональд Трамп: ему предстоит выступить в первый день прений, 24 сентября. Он стоит вторым в программе выступающих после президента Бразилии Жаира Болсонару. Планируется, что слово в числе прочих возьмут лидеры Турции, Франции, Ирана, Ливии, Палестины, Польши, Афганистана, Ирака.

В перечне выступающих значится и глава Венесуэлы Николас Мадуро, однако он уже отказался от поездки в Нью-Йорк. Вместо него, как ожидается, 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.

Впервые в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября. В этот же день между представителями Гондураса и Ливана, согласно предварительному плану, выступит президент Ирана Хасан Роухани.

Кроме того, с трибуны ООН, согласно плану, должны выступить президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сирия, как указано в программе, будет представлена заместителем премьер-министра. В мероприятии ожидается участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ. От КНДР, как сообщила ранее телекомпания NHK, вопреки практике последних лет будет выступать не глава МИД, а постпред Северной Кореи при ООН.