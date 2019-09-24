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РИА Новости

Россия как главный консерватор Европы

08:00 24.09.2019 (обновлено: 08:03 24.09.2019)
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© AP PhotoФридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
© AP Photo
Сергей Мардан
Сергей Мардан
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Европарламент принял резолюцию, осуждающую пакт Молотова — Риббентропа. А МИД России написал в твиттере, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".
Десять лет назад подобное было просто невозможно представить. Россия в то время озвучивала солидарную с единой Европой позицию и подписание советско-германского пакта публично осуждала.

Однако игра в единство европейских ценностей ничем хорошим для нас не закончилась. На Россию продолжают смотреть с подозрением и предъявляют ей все новые и новые претензии. Теперь — и за развязывание Второй мировой войны.

Никакой врожденной русофобии в этом, конечно, нет. К размерам и амбициям России за 300 лет в европейских столицах давно привыкли. Возвращаясь к событиям 80-летней давности, Европа решает исключительно актуальные задачи. Прошлое — не более, чем инструмент, который довольно часто подходит для решения текущих задач.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян
16 сентября, 19:5980 лет с начала Второй мировой войны
Эксперт: пакт Молотова – Риббентропа стал следствием Мюнхенского соглашения
Европейская политическая и интеллектуальная элита ищет сегодня универсальный механизм для формирования общеевропейской идентичности. Ладится пока не очень.
Проблема не только в десяти-двадцати миллионах мигрантов, переселившихся в Старый Свет за последние 30 лет. С этой задачей 350-миллионная Европа справилась бы и ассимилировала мусульманских переселенцев за три-четыре поколения.
Но сам Европейский Союз совершенно не хочет превращаться в плавильный котел, и, несмотря на прозрачные границы, европейские народы остаются в том же исходном состоянии, что и были до 2007 года. Со своим взглядом на историю, соседей, с собственными героями и своими же негодяями.
В качестве точки сборки новой общеевропейской политической нации для идентификации "свой-чужой" был выбран "антитоталитаризм".
Современной версией присяги и Символа Веры избрано осуждение "тоталитаризма" в широком смысле этого слова. А точнее — его воплощения в образе нацистской Германии и коммунистической России.
Европейские народы должны вглядываться в этих адских сиамских близнецов XX века, олицетворяющих пришествие зла в христианский мир, и, изжив этот опыт, переродиться в единую европейскую политическую общность.
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
23 августа, 01:12РИА Новости
Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)
Россия, которую в ЕС никто никогда не звал, подыгрывать новой идеологии категорически не хочет. Более того, распробовав наконец на вкус идею "политической нации", Россия превратилась в главного европейского консерватора, который громко говорит о национальных интересах, национальной идентичности и христианской цивилизации, в то время как Запад не может выбраться из своей мультикультурной путаницы, в которую простые немцы, испанцы и поляки категорически не верят.
У концепции антитоталитаризма будущего нет. Потому что сам исходный термин "тоталитаризм" — искусственный и лживый.
Тоталитарным был весь мир образца 1939 года.

Германия создавала корпоративное государство немецкой нации. СССР с момента своего образования в 1922 году не строил иллюзий по поводу того, что он находится в кольце врагов. Над Британской империей не заходило солнце, а Япония пережевывала бессильный Китай и готовилась вступить в схватку с США за ресурсы Юго-Восточной Азии.

К войне готовился или ее вел весь обитаемый мир.
В английских школах детей секли розгами, в Америке делали отдельные туалеты для негров, во Франции рубили головы на гильотине, а в Испании женщины не могли голосовать.
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14 мая 2017, 20:32РИА Новости
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Если попытаться составить глобальный "Рейтинг уровня тоталитаризма" в 1939 году, я полагаю, СССР не вошел бы даже в первую десятку стран-лидеров.
Обсуждение советско-германского пакта о ненападении от 1939 года в контексте исторической вины, которую навязывает России Запад, — для нас совершенно бессмысленно и противоречит банальной человеческой логике.
Пакт Молотова — Риббентропа был плох? Для кого? Для народов Европы? А нам какое дело до народов Европы?

Подписание пакта было очевидным благом для России, которая тогда существовала в форме Советского Союза. Это было благом для национальных интересов России, которые, конечно, могли не совпадать с национальными интересами других европейских народов. Ну так тем хуже для этих народов. Жизнь вообще несправедливая штука.

В 1939 году мы вернули территории, которые двести лет были частью Российской империи и которые мы по этому признаку считали исторически своими.
В 1939 году мы завершили вопрос объединения украинцев и белорусов, которых считали и считаем неотъемлемой частью большого русского народа.
Мы получили стратегические порты на Балтике и отодвинули угрозу от своих границ на 300 километров.
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И, наконец, мы ликвидировали Польшу — крайне враждебное на тот момент государство — на своих западных границах.
Это — то, что по факту. А всякие попытки обсуждать моральную сторону исторических событий есть не что иное, как политическое шулерство.
То, что российский МИД в своей риторике вернулся к аргументам образца 1980 года про выигранные два мирных года, — лишь на первый взгляд выглядит неуклюже.

Формула "выигранного у войны времени" — логичная и простая. Она обладала безусловным общенациональным консенсусом в течение 40 лет. Ее отлично понимало поколение, рожденное с 1938 по 1945 год, поскольку осознавало, что, начнись война в 1939, а не в 1941-м, они могли бы так и не появиться на свет.

Ревизия этой формулы в 1989 году принесла в национальное сознание еще одну точку раскола. Что и являлось, очевидно, целью.
В том, как формируется историческая память, в так называемой исторической политике нет места неопределенности.
Каждый народ осмысливает или придумывает свое место в мировой истории. В этой пьесе все хотят быть положительным, ну или в крайнем случае трагическим героем.
Россия — положительный герой. Точка. Все остальные версии нам не подходят, и обсуждать мы их ни с кем не будем.
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МИД РФЕвропаРоссияСССРСШААвторы
Популярные комментарии
Великолепно! Чётко, по существу, без размазывания розовых соплей! Браво, автор!
24 сентября, 08:18
Ильяс Димиров
900001
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