Кремль не будет комментировать заявление МИД о пакте Молотова-Риббентропа

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль не будет комментировать заявление Министерства иностранных дел России по поводу исторической роли заключения пакта Молотова-Риббентропа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на странице МИД РФ в сети Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".
"Вряд ли мы должны комментировать заявление Министерства иностранных дел, не будем этого делать".