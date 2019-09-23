Кремль не будет комментировать заявление МИД о пакте Молотова-Риббентропа

Ранее на странице МИД РФ в сети Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".