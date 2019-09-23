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РИА Новости

Кремль не будет комментировать заявление МИД о пакте Молотова-Риббентропа

13:37 23.09.2019
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© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль не будет комментировать заявление Министерства иностранных дел России по поводу исторической роли заключения пакта Молотова-Риббентропа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на странице МИД РФ в сети Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
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Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов

"Вряд ли мы должны комментировать заявление Министерства иностранных дел, не будем этого делать".

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
2910002
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Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
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