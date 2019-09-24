В Ленинградской области школьник систематически избивает одноклассников

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В городе Коммунаре Ленинградской области подросток после уроков на глазах у сверстников избил одноклассника. Школьники сняли все на видео — жуткие кадры быстро распространились по соцсетям. Родители детей, которые учатся вместе с малолетним хулиганом, уверяют: подобное происходит не впервые и продолжается на протяжении трех лет, но руководство школы не принимало никаких мер. Теперь ситуацией заинтересовались следователи.

"Я за друга заступался"

Инцидент случился еще 20 сентября, однако в Сеть видео избиения попало спустя несколько дней. Конфликт произошел между учениками четвертого класса. На записи видно, как один из школьников броском повалил сверстника, а другой тут же накинулся на лежачего. Дальше — прыжок ногами прямо на голову. Все это время избиваемый кричал, плакал, закрывался руками и умолял остановиться: "Не надо, пожалуйста, не надо!" Трудный подросток в ответ лишь заявил: "Получил за дело!"

Несколько десятилетних детей, наблюдавших за дракой, пытались вмешаться: "Не трогай его! Игорь (имя изменено в интересах несовершеннолетнего), пожалуйста, прекрати!" Когда потасовка наконец закончилась, избитый спросил Игоря, за что он так с ним обошелся. "Ты обозвал его маму. Я за друга заступался!" — отрезал подросток.

Как выяснилось, мальчик давно известен на всю округу своим агрессивным поведением. Мать одноклассницы Игоря Алина Евгеньева (имя изменено) рассказала РИА Новости, что тот регулярно устраивает драки, но управы на него никакой. "Как-то моя девочка пришла домой после уроков: платье, волосы, портфель — все оплевано. Объяснила, что все это сделал Игорь. До этого напал на нее в раздевалке и ударил по лицу. Вернулась из школы вся в слезах, боялась признаться, кто ее обидел. Помню, говорит: "Если скажу, он меня всегда бить будет". Мы написали заявление в полицию. Нас отправили на судебно-медицинскую экспертизу зафиксировать царапины и ушибы на лице. Потом мне пришел ответ: жизни ничего не угрожает. Школа нас даже не пригласила на беседу", — возмущается Алина Евгеньева.

Кадр из видео с дракой подростков Кадр из видео с дракой подростков

По словам матери, обеспокоенные родители в течение трех лет обращались с жалобами в полицию, призывали вмешаться руководство учебного заведения. Но результата никакого, "директор боится за статус школы". Кроме того, дети пытались и ранее запечатлеть "подвиги" Игоря на видео, чтобы взрослые могли предоставить полиции "более наглядное" доказательство. Однако мальчик отбирал телефоны и грозил сверстникам расправой.

Мать и отец избитого четвероклассника побоялись куда-либо обращаться — опасаются за сына. Тем временем другие родители решили не сидеть сложа руки и привлекли местных общественников.

"Может произойти трагедия"

Видео появилось на странице в соцсети "ВКонтакте" активистки из Гатчины Юлии Егоровой. "Прошу вмешаться тех, кто может помочь. Прошу администрацию района, руководство Гатчины, отдел образования, Следственный комитет не оставить случай без внимания. Может произойти трагедия", — написала Егорова.

В разговоре с РИА Новости она объяснила суть претензий родителей: "Мальчишка изводил многих детей. Выбирал тех, кто слабее. В школе его все боятся. Его бабушка работает в этом же учебном заведении учителем русского языка и литературы. Родители обращались к директору, но, по их словам, конфликты сводились на нет. Заявляли и в полицию, но на учет трудного подростка так и не поставили. Выкладывать видео на своих страницах никто из родителей не стал — боятся за детей".

Игорь из многодетной семьи, он живет с родителями, а его младшего брата и сестру воспитывают бабушка с дедушкой. Также известно, что семья "неблагополучная": родители одноклассников заверяют, что у отца и матери якобы есть наркотическая зависимость и они не занимаются сыном.

Под публикацией на странице у Юлии — шквал комментариев. Отметились там и те, кто непосредственно знаком с семьей. "Этот ребенок представляет реальную угрозу. Как-то моя дочь попыталась оттащить Игоря от одноклассника во время драки. Так он ее укусил! Остались синяки. Лично я трижды писала заявления. Ответ полиции, который я ждала в течение года: в возбуждении дела отказать, потому что не причинен вред здоровью. От школы — поставить на внутришкольный контроль", — сообщила одна из жительниц города.

"Вот это да! Этот Игорь — сын моего одноклассника. Так в наше время он тоже всех бил целый год", — вспомнил другой комментатор. По его словам, утихомирить хулигана удалось только после того, как они с товарищами устроили самосуд.

"Не вешайте ярлыки"

А пользователь Нина Малина, в свою очередь, заявила, что бабушке ее супруга, работавшей учителем начальных классов в этой школе, пришлось уволиться из-за Игоря: просто не хватило на него терпения.

В беседе с РИА Новости Малина объяснила, что случилось: "Как-то он воткнул другому ребенку циркуль в ногу. Матерился и "посылал" учителей. Позже и вовсе стал отбирать деньги у детей. Прямо на уроках вставал на парту и показывал свои гениталии. Бабушка нам звонила вся в слезах, говорила, что больше не может вести класс из-за одного ученика. В конечном итоге он ее довел до нервного срыва, она уволилась. Дети остались без классного руководителя. Сейчас у них новый учитель, но он тоже не справляется. Директор школы до последнего прикрывала мальчишку, пока эта история не распространилась в соцсетях. Бабушка, конечно, готова вернуться в школу и довести свой класс до выпуска. Но при условии, если директор покинет пост, а Игоря переведут в другое заведение".

Видео, опубликованное на странице Юлии, подхватили различные паблики. Запись при этом подкрепили гиперссылкой на страницу Игоря во "ВКонтакте". Оставить комментарий может любой, кто перейдет по ссылке. Так, под одним из фото Игоря накопилось около тысячи оскорбительных сообщений.

© Фото : страница Игоря в соцсети "Вконтакте" Драка © Фото : страница Игоря в соцсети "Вконтакте" Драка

Кстати, сам подросток не скрывает страсть к агрессии: на его личной странице среди подписок — страницы, где публикуются записи уличных драк.

В администрации Коммунара корреспонденту агентства сообщили, что семья Игоря "действительно неблагополучная". Глава города вместе с представителями комиссии выезжала к ним лично не раз, потому что "были на то причины" (какие именно, не уточнили). Комментировать инцидент, произошедший 20 сентября, чиновники отказались, лишь добавили, что идут проверки: "Смотрим, какие у нас были упущения, где мы что-то не успели сделать. Решаем, как исправить ситуацию".

Получить комментарий руководства школы РИА Новости не удалось: в приемной директора и заместителя не взяли трубку. Ранее замдиректора учебного заведения Светлана Лапидус заявила журналистам областного СМИ, что не надо "не вешать ярлыки" и следует "во всем разобраться". С тем же посылом она отметилась в комментариях под постом общественницы Юлии Егоровой: "Перестаньте подогревать домыслы! Ситуация будет решена в правовом русле".