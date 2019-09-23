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РИА Новости

Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского

22:15 23.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.
"Я не оказывал на них никого давления, я мог, но я этого не делал", - подчеркнул американский лидер.
По его словам, Киев знает о коррупции, в которую была вовлечена семья бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:13РИА Новости
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
"Мы тратим много денег не только на Украину, но и на другие страны. Почему всегда США? Почему не Европа? Мне не нравится это. Несмотря на это, мы оказали больше помощи, чем это было сделано в ходе администрации (бывшего президента США Барака) Обамы", - сказал Трамп. По его словам, это стало предметом разговора с Зеленским.
Он подчеркнул, что не предлагал выделение военной помощи Украине в обмен на расследование в отношении Байдена. "Нет, я этого не делал", - сказал Трамп журналистам.
"Я надеюсь, что вы увидите транскрипт телефонного разговора. Возможно, я это сделаю (опубликую разговор - ред.). Это был невинный разговор. Но это было бы большим прецедентом - опубликовать разговор с иностранным лидером", - сообщил он, отметив, что не обещал публикации транскрипта разговора.
Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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