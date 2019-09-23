Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.

"Я не оказывал на них никого давления, я мог, но я этого не делал", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, Киев знает о коррупции, в которую была вовлечена семья бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Мы тратим много денег не только на Украину, но и на другие страны. Почему всегда США? Почему не Европа? Мне не нравится это. Несмотря на это, мы оказали больше помощи, чем это было сделано в ходе администрации (бывшего президента США Барака) Обамы", - сказал Трамп. По его словам, это стало предметом разговора с Зеленским.

Он подчеркнул, что не предлагал выделение военной помощи Украине в обмен на расследование в отношении Байдена. "Нет, я этого не делал", - сказал Трамп журналистам.

"Я надеюсь, что вы увидите транскрипт телефонного разговора. Возможно, я это сделаю (опубликую разговор - ред.). Это был невинный разговор. Но это было бы большим прецедентом - опубликовать разговор с иностранным лидером", - сообщил он, отметив, что не обещал публикации транскрипта разговора.

Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.

Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.