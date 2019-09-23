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РИА Новости

Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

22:12 23.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
"Свыше 85% нашего времени и сил было затрачено на кампанию, к которой мы по закону практически не имеем отношения - на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге", - сказала Памфилова.
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Она добавила, что специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".
Председатель ЦИК напомнила, что с аналогичными проблемами на выборах в Санкт-Петербурге уже сталкивались.
"На днях мы смотрели архив, оказалось, что многие аналогичные проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были и 25 лет назад, но не в такой степени, как ныне. Чтобы обеспечить доступ к выборам только "своим", прятали участки, давали не те адреса. Кандидаты идут сдавать документы, а некуда. Закрывали участки. Когда поступили первые жалобы, мы направили в ряд ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований - ред.) наших сотрудников и членов ЦИК. Навстречу выходили братки и преграждали дорогу. Ни руководства муниципалитетов, ни сотрудников правоохранительных органов невозможно было днем с огнем отыскать", - пояснила Памфилова.
Председатель ЦИК подчеркнула, что Центризбиркому приходилось вмешиваться на всех этапах: регистрации, подсчета голосов, ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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"Пришлось делать специальное заявление, это беспрецедентная вещь: длительно не вводят итоги в ГАС "Выборы", есть попытки опять "пересчитать" бюллетени, если не понравился расклад", - отметила она.
Памфилова добавила, что ЦИК пока не видит ответа, реакции от правоохранительных органов Санкт-Петербурга, хотя материалы туда направляли неоднократно.
"Как следствие - полная безнаказанность породила беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом", - заявила она.
По словам председателя ЦИК, в связи со сложившейся ситуацией Центризбирком подготовил пакет предложений о системных преобразованиях.
Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоялись в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.
Говоря о выборах в Петербурге, председатель ЦИК призывала горизбирком не торопиться с подведение итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы. Позже в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, отмечалось, что Центральная избирательная комиссия озабочена фактом не введения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге. В Центризбиркоме также поддержали любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах, и добавили, что пакет предложений по усилению контроля деятельности избирательных комиссий муниципальных образований будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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