Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью " Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью " Российской газете ".

"Свыше 85% нашего времени и сил было затрачено на кампанию, к которой мы по закону практически не имеем отношения - на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге", - сказала Памфилова.

Она добавила, что специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".

Председатель ЦИК напомнила, что с аналогичными проблемами на выборах в Санкт-Петербурге уже сталкивались.

"На днях мы смотрели архив, оказалось, что многие аналогичные проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были и 25 лет назад, но не в такой степени, как ныне. Чтобы обеспечить доступ к выборам только "своим", прятали участки, давали не те адреса. Кандидаты идут сдавать документы, а некуда. Закрывали участки. Когда поступили первые жалобы, мы направили в ряд ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований - ред.) наших сотрудников и членов ЦИК. Навстречу выходили братки и преграждали дорогу. Ни руководства муниципалитетов, ни сотрудников правоохранительных органов невозможно было днем с огнем отыскать", - пояснила Памфилова.

Председатель ЦИК подчеркнула, что Центризбиркому приходилось вмешиваться на всех этапах: регистрации, подсчета голосов, ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

"Пришлось делать специальное заявление, это беспрецедентная вещь: длительно не вводят итоги в ГАС "Выборы", есть попытки опять "пересчитать" бюллетени, если не понравился расклад", - отметила она.

Памфилова добавила, что ЦИК пока не видит ответа, реакции от правоохранительных органов Санкт-Петербурга, хотя материалы туда направляли неоднократно.

"Как следствие - полная безнаказанность породила беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом", - заявила она.

По словам председателя ЦИК, в связи со сложившейся ситуацией Центризбирком подготовил пакет предложений о системных преобразованиях.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоялись в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.