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РИА Новости

Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

21:15 23.09.2019 (обновлено: 21:37 23.09.2019)
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© AFP 2019 / Michael BahloСамолеты в аэропорту Бремена, Германия
Самолеты в аэропорту Бремена, Германия
© AFP 2019 / Michael Bahlo
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
Он не уточнил подробностей. При этом РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании Леонида Сергеева написал, что за счет этих лоукостеров к 2025 году в Петербург планируют дополнительно привлечь до шести миллионов туристов в год.
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В разговоре с изданием Сергеев подчеркнул, что это только первые авиакомпании, которые отреагировали на повышение статуса Пулково. По его словам, в дальнейшем спрос будет больше.
Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры намерены совершать перевозки круглый год.
Сергеев добавил, что переговоры с Минтрансом будут продолжаться. Оператор уже направил в ведомство сетку маршрутов в 33 страны.
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На прошлой неделе Минтранс предложил разрешить иностранным лоукостерам летать из Пулково за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика.
Вице-премьер Максим Акимов поддержал это предложение и поручил сформировать открытый, но стабильный список стран для введения "седьмой свободы": в течение эксперимента он может расширяться, но не может сокращаться.
Предполагается, что это должно обеспечить иностранным перевозчикам, заинтересованным в том или ином маршруте, возможность долгосрочного планирования своей деятельности.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмRyanairПулково (аэропорт)РоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Популярные комментарии
Пустите этих низкоценников (лоукостеров) и на внутренние линии в России, чтобы зажравшиеся региональные царьки прекратили бесстыже наживаться на запредельных ценах низкокачественных перевозок, с безобразным совковым сервисом, между городами и поселками в разных регионах России.... Конкуренция лечит от ожирения мозга.
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sneg_karl
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hhekpacob
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