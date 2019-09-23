Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Он не уточнил подробностей. При этом РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании Леонида Сергеева написал, что за счет этих лоукостеров к 2025 году в Петербург планируют дополнительно привлечь до шести миллионов туристов в год.

В разговоре с изданием Сергеев подчеркнул, что это только первые авиакомпании, которые отреагировали на повышение статуса Пулково. По его словам, в дальнейшем спрос будет больше.

Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры намерены совершать перевозки круглый год.

Сергеев добавил, что переговоры с Минтрансом будут продолжаться. Оператор уже направил в ведомство сетку маршрутов в 33 страны.

На прошлой неделе Минтранс предложил разрешить иностранным лоукостерам летать из Пулково за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика.

Вице-премьер Максим Акимов поддержал это предложение и поручил сформировать открытый, но стабильный список стран для введения "седьмой свободы": в течение эксперимента он может расширяться, но не может сокращаться.