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РИА Новости

Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке с Ираном

21:03 23.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о новой сделке с Ираном.
"Поэтому он и побеждает, поэтому он и будет успешным в Великобритании... Я уважаю Бориса и не удивлен, что он первый высказался за это", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
19 сентября, 10:55РИА Новости
МИД Ирана сообщил о возможной встрече по ядерной сделке на полях ГА ООН
Ранее Джонсон в интервью Sky News заявил, что необходимо новое международное соглашение с Ираном.
США формально также высказываются за новые договоренности, однако выдвинули Ирану список условий, которые и Тегеран, и международные эксперты считают неприемлемыми. В частности, помимо ядерной программы, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по влиянию Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.
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Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияИранСШАВ мире
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