Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны

Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото

Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

© AP Photo / Rahmat Gul Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.

"Мы должны были оставаться нейтральными. Пакистан, присоединившись к США после 11 сентября, совершил одну из самых больших ошибок", - заявил Хан, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Премьер пояснил, что главная ошибка заключалась в том, что США и Пакистан в Афганистане выступили против тех сил, которые они в 1980-е годы готовили для противостояния Советскому Союзу.

"Я был против этого (операции в Афганистане) с самого начала … Сначала мы подготовили этих ребят, чтобы вести джихад (священную войну – ред.), и это была прекрасная идея, а теперь мы говорим тем же группам, что это терроризм", - сказал Хан.

Он подчеркнул, что считает бесперспективным военное решение конфликта в Афганистане, поскольку "об этом говорит история страны".

По словам премьера, Пакистан потерял в результате операции США в Афганистане до 200 миллиардов долларов. Кроме того, стране пришлось принять 2,7 миллиона афганских беженцев.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против радикального движения "Талибан" и других группировок, включая террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов. Это стало самой продолжительной военной кампанией в истории американских войск.

В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.