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РИА Новости

Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны

20:26 23.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
© AP Photo / Rahmat Gul
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.
"Мы должны были оставаться нейтральными. Пакистан, присоединившись к США после 11 сентября, совершил одну из самых больших ошибок", - заявил Хан, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
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Премьер пояснил, что главная ошибка заключалась в том, что США и Пакистан в Афганистане выступили против тех сил, которые они в 1980-е годы готовили для противостояния Советскому Союзу.
"Я был против этого (операции в Афганистане) с самого начала … Сначала мы подготовили этих ребят, чтобы вести джихад (священную войну – ред.), и это была прекрасная идея, а теперь мы говорим тем же группам, что это терроризм", - сказал Хан.
Он подчеркнул, что считает бесперспективным военное решение конфликта в Афганистане, поскольку "об этом говорит история страны".
По словам премьера, Пакистан потерял в результате операции США в Афганистане до 200 миллиардов долларов. Кроме того, стране пришлось принять 2,7 миллиона афганских беженцев.
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США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против радикального движения "Талибан" и других группировок, включая террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов. Это стало самой продолжительной военной кампанией в истории американских войск.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
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Имран ХанАфганистанПакистанТалибанСШАВ мире
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